La periodista Sabina Berman respondió al comunicado que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que se le nombró y se le cuestionó sobre las pruebas que posee de sus opiniones vertidas en un artículo, así como sus dichos sobre la reelecta titular, Rosario Piedra Ibarra.

"Dice la señora Berman, por ejemplo, que en la Comisión Nacional con Rosario Piedra se defiende al Poder y no a las víctimas. Por lo que, si bien ya no nos sorprende tanta bajeza, sí nos obliga a preguntarle frontalmente: ¿De qué habla? ¿Dónde están sus pruebas? ¿Las tiene? Y si es así, que las presente, no que busque presionar narrativas fantasiosas surgidas, como otras tantas, de sus filias y sus fobias, pero no de la realidad", escribió el organismo.

Por lo que de la misma forma, en redes sociales, la periodista reposteó el texto con su respuesta, en la que cuestionó la cifras publicadas por la CNDH, quien recibió, tan sólo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de 82 mil reclamos de personas, pero sólo emitió 1 mil 270 recomendaciones, lo que representa sólo el 1.5% de los reclamos.

Además, Sabina Berman le pidió a la ombudsperson corregir el dato. "Si el dato es falso, que la señora Piedra lo corrija. Si es verídico, que lo expliqué".

Sobre el reclamo de Rosario Piedra Ibarra y que la opinión pública ha optado por una "violenta campaña de descalificaciones", la periodista dijo: "Lo de menos son los nombres famosos y los adjetivos. Importa una Comisión que proteja los derechos de la gente de a pie ante la enorme fuerza del ejército, la Guardia Nacional y las policías".

Sabina Berman le pidió a la titular de la CNDH responder los siguientes cuestionamientos: "¿para qué ataca a una civil? ¿Para ejemplificar cómo usa la fuerza de una institución del Estado contra una periodista?".

Finalmente, Berman aseguró que tendrá que interponer un amparo ante la Comisión de Derechos Humanos contra Rosario Piedra Ibarra y su CNDH, "a ver qué hace", remató en su post la periodista.

Según cifras publicadas por la misma institución, la CNDH de la @RosarioPiedraIb recibió durante el sexenio 82 mil 626 reclamos de personas y sólo emitió 1 mil 270 recomendaciones. Es decir, atendió el 1.5% de los reclamos.



