Claudia Sheinbaum, presidenta electa, destacó que, en la Presidencia de la República, la Ciudad de México y el Estado de México serán gobernadas por mujeres “somos tres mujeres y un camino”, quienes trabajarán en conjunto para beneficio de los habitantes del Valle de México.

Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración de la estación Santa Fe del Tren El Insurgente, la próxima presidenta anunció que ya están trabajando en analizar programas de agua, mejoramiento urbano, transporte público.

"Es tiempo de mujeres y aquí, no quiere decir que solo vamos a gobernar para mujeres, par todos y todas vamos a gobernar, pero por primera vez llega una mujer a la Presidencia. Pero fíjense bien: aquí en la zona metropolitana somos tres mujeres y un camino, porque vamos a gobernar la maestra Delfina (Gómez, gobernadora del Edomex), Clara Brugada (próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México) y su servidora.

Lee también Tren Interurbano llega a la CDMX; AMLO y Sheinbaum inauguran estación Santa Fe

“Ya estamos trabajando, les informo porque ya estamos trabajando en el programa de agua para atender los problemas de agua potable, los programas de mejoramiento urbano, de transporte público y muchos otros que ya habrá momento de platicar de todas y todos con ustedes”.

Tren Interurbano llega a la CDMX; AMLO y Sheinbaum inauguran estación Santa Fe. Foto: Jorge Alvarado/EL UNIVERSAL

Durante la inauguración de la estación Santa Fe del Tren El Insurgente, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que esta obra traerá beneficios a los habitantes del Edomex y de la Ciudad de México. (Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL)

“Los trenes son símbolos de la 4T”: Claudia Sheinbaum

Al manifestar que “los trenes son símbolos de la cuarta transformación”, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, adelantó que su gobierno seguirá con la construcción de trenes de pasajeros, por lo que prometió que en su gobierno se construirán dos rutas de trenes al norte: México-Nuevo Laredo y México-Nogales.

“No solamente vamos terminar este `El Insurgente´ sino que ahora vamos a iniciar dos proyectos hacía el norte del país: un tren que va ir de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, y otro tren que va del otro lado, va México, Guadalajara, y de ahí por el Pacifico hasta Nogales.

“Los trenes digo yo que es como nostalgia convertida en esperanza, en porvenir, porque quienes ya tenemos algo de edad, recordamos aquellas épocas en donde funcionaban los trenes de pasajeros y ahora vemos los trenes son una enorme esperanza, como bien dijeron aquí los ingenieros, como símbolos de la cuarta transformación”.

"Me da mucho gusto esta inauguración. El presidente cuando llegó al gobierno tuvo entre otras muchas decisiones que tomó una decisión que era o abandonar este proyecto iniciado que estaba prácticamente en sus inicios o retomaba el proyecto y seguía adelante para beneficios de todas y todos habitantes la zona metropolitana del Estado de México y de la Ciudad de México y tomó la decisión de seguir con el proyecto.

“Ahí nos pidió entonces era jefa de gobierno que ayudáramos a darle continuad. Hubo diversos problemas, muchos problemas administrativos tenía la obra, técnicos, pero no hay nada que no se puede resolver cuando hay convicción y finalmente este tren no solamente llega hoy a Santa Fe sino que llega nos dijo Jesús (Esteva, secretario de Obras y Servicios de la CDMX) en diciembre hsta Observatorio. Por ello hay que felicitar a la empresas que están presentes porque la verdad hicieron un esfuerzo extraordinario”.

Tren Interurbano llega a la CDMX; AMLO y Sheinbaum inauguran estación Santa Fe. Foto: Jorge Alvarado/EL UNIVERSAL

Tren Interurbano llega a la CDMX; AMLO y Sheinbaum inauguran estación Santa Fe. Foto: Jorge Alvarado/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc