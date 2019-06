Joven mexicana gana beca para estudiar en Corea del Sur

México.- Jessica Flores es estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ganó una beca para realizar una estancia de cinco semanas en la Universidad de Dongseo, en Corea del Sur.

La estudiante es parte de un grupo de 20 alumnos de universidades en Latinoamérica que cursarán estudios en una de las principales instituciones de educación superior privadas de Corea, como parte del programa de formación Global Korea Scholarship (GKS) para estudiantes afroamericanos y latinoamericanos de pregrado.

Flores abundará en sus estudios en materias relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en específico en aspectos relacionados con inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones tecnológicas en multimedia, análisis de imágenes y programación de controladores, sus temas de interés.

“Espero aprender cómo asimilan y organizan sus proyectos de investigación los estudiantes coreanos y saber de sus metodologías para aplicarlas a mi regreso, al laboratorio de Bioinstrumentación del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT)".

Para ella viajar a Corea será todo un reto “porque no hablo coreano; aunque mis clases serán en inglés, la convivencia con esa sociedad será todo un reto.

"Esto me permitirá crecer como persona, pues me mostrará que soy capaz de estar un tiempo lejos de mi familia y amigos, además de asimilar todo lo que en el terreno profesional y cultural me ofrezcan”, expresó.

Entre algunos de los objetivos del programa GKS, detalló la UNAM en un comunicado, están brindar un alto nivel académico a los estudiantes beneficiados para construir experiencias de crecimiento profesional.

Lo anterior se suma a nutrir a futuros líderes que contribuirían al desarrollo de la sociedad global, así como al establecimiento de lazos de amistad entre Corea y el país de origen de los estudiantes. La beca es financiada por el gobierno de Corea y el Instituto Nacional para la Educación Internacional de Corea.

afcl