Sismo 19S. “Estuvo de la chingada; todo tronaba en Michoacán”

Morelia/Guadalajara. — Habían pasado unos minutos desde que los participantes en el simulacro nacional 2022 regresaron a sus actividades cotidianas, las autoridades apenas tomaban datos de los resultados del tiempo de evacuación en oficinas públicas cuando las alarmas en escuelas, edificios y centros comerciales comenzaron a sonar de nuevo.

Algunos pensaron que se trataba de un error, pero los casi tres minutos de movimiento en la tierra y la intensidad confirmaron que era un hecho real y volvieron a desalojar los edificios, con más prisa y preocupación.

“Estuvo de la chingada. Todo tronaba y me dio miedo de que esto se derrumbara y quedáramos sepultadas. Se me vino a la mente mi bebé, pensé que no lo iba a volver a ver”, narró María del Carmen Ruiz, propietaria de un estudio de belleza en Apatzingán, Michoacán.

Apenas pasaba de las 13:00 horas de ayer cuando el movimiento telúrico cimbró todo el territorio michoacano con magnitud de 7.7; las comunicaciones telefónicas colapsaron al tiempo que se registraban daños severos en seis centros de salud, 14 hospitales, seis escuelas y cinco parroquias de al menos 15 municipios de la entidad. Lo anterior, cuando aún no se concluye el balance de los daños.

Según los primeros reportes, los más afectados serían los municipios de Coalcomán —donde se registró el epicentro—, Apatzingán y Coahuayana.

Manzanillo, con daños más fuertes

La ciudad que hasta ayer registraba los daños más considerables era Manzanillo, Colima, donde una mujer murió al caerle parte de la fachada de una tienda departamental; además, otra mujer y dos menores resultaron lesionados de gravedad en Tecomán por la explosión de un tanque de gas debido al terremoto.

La gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, confirmó la muerte de la mujer. Explicó que al sentir el temblor, la persona salió al estacionamiento y en ese momento se vino abajo parte de la fachada y le cayó encima.

Respecto a las tres personas lesionadas por la explosión, la mandataria indicó que fueron trasladados en helicóptero a un hospital de Villa de Álvarez para evaluar su estado.

Hasta la tarde del lunes continuaban también labores de búsqueda y rescate en un gimnasio ubicado en el centro comercial Punto Bahía, de Manzanillo, donde se desplomó el techo y se sospechaba que había al menos una persona atrapada.

Tres hospitales públicos fueron evacuados por los daños estructurales mayores: la clínica del ISSSTE en Colima, el Hospital de Ixtlahuacán y el Hospital General de Tecomán; además, otros tres nosocomios privados presentaron daños estructurales que aún deben ser evaluados.

La cúpula de la Catedral de Colima, la iglesia de Coquimatlán, el complejo administrativo del gobierno estatal y las instalaciones del C5 fueron otros de los edificios reportados con daños y se registraron derrumbes en la autopista Manzanillo-Colima y en la carretera a Minatitlán, que quedó completamente cerrada.

También en Manzanillo y en Tecomán varias casas resultaron afectadas, por lo que se habilitaron albergues temporales para que las familias pudieran pasar la noche.

Daños menores en Guadalajara

En esta ciudad, la gente se mostraba incrédula ante el hecho de que otra vez temblara el 19 de septiembre. Las llamadas y los mensajes comenzaron a saturar los teléfonos celulares: “Se sintió muy feo pero estamos bien”; “nunca había sentido un temblor así”; “¿no que era simulacro?”.

Aquí, los daños fueron menores. Los más llamativos fueron en los templos de La Merced y San Agustín que tuvieron desprendimientos en sus fachadas.

En la colonia Monumental, un hombre de 75 años sufrió la amputación de uno de sus brazos al caer el elevador que tenía en su casa. En Puerto Vallarta varios edificios y hoteles reportaron la caída de plafones y vidrios.