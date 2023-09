Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cancelaba su asistencia a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se llevará a cabo en San Francisco, Estados Unidos, debido a que “no tenemos relaciones con Perú”.

Como es conocido, las salidas del presidente López Obrador al extranjero son contadas, pero larga el número de ocasiones que ha cancelado su asistencia a cumbres internacionales a las que es invitado.

Entre las justificaciones que ha dado para evitar acudir a estos eventos es que “la mejor política exterior es la interior”.

Esta mañana, el presidente López Obrador reveló que nunca ha asistido a una Asamblea General de la ONU - a la que acuden la mayoría de sus integrantes – al acusar que el organismo mundial solo “está de florero, de adorno” y que no tiene un plan para atender la problemática migratoria ni la pobreza en el mundo.

“Por eso yo no voy a la ONU a las comparecencias anuales. Fui una vez cuando México era parte del Consejo de Seguridad y fui a plantear que tenía la ONU que jugar un papel de mayor participación en atender los problemas de fondo de los pueblos del mundo, porque se convirtió en un aparato burocrático, anquilosado, es como un adorno, como un florero”.

Otro evento al que el presidente López Obrador no acudió fue a entregar a Lima, Perú, la presidencia de la Alianza del Pacifico al calificar a Dina Boluarte, actual presidenta del país andino, como “espuria” y “usurpadora”, al señalar que que para el gobierno de México el presidente de Perú sigue siendo Pedro Castillo, actualmente recluido por los presuntos delitos de rebelión y conspiración

“No le puedo yo entregar nada, porque ella no es legal y legítimamente, para nosotros, presidenta del Perú (…) Nosotros también no tenemos ningún problema, lo que pasa es que a ellos no. Se la podemos entregar a Chile o a Colombia, y que ellos vean qué hacen. Pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú”.

En enero pasado, el presidente López Obrador justificó que tenía "trabajo, bastante” al declinar asistir a Buenos, Argentina a la Séptima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Hay mucha especulación del porqué no fui. Tengo compromisos en el país, tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra. Pues era viajar ayer todo el día, estar hoy, regresarme mañana, llegar aquí el jueves, y tengo trabajo, bastante”.

Otro de sus justificaciones que ha usado el presidente López Obrador para visitar otras naciones es su estado de salud.

En abril pasado, en la reunión virtual en la Alianza de Países de América Latina y el Caribe, aseguró que no puede viajar a países de Latinoamérica porque le afectan mucho los vuelos.

“El 11 (de septiembre) voy a estar por allá (Chile) No sientan que de parte nuestra hay arrogancia, que no los necesitamos, yo tengo un asunto muy particular, sí me afectan mucho los vuelos”.

tjm/rmlgv