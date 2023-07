Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, se burló del ex presidente Vicente Fox, y lo llamó mareado, por un tuit que publicó, en donde lamentó que no hubieran desaforado al entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy, Fox subió un tuit, la verdad, ya así como que se mareó, la verdad, ya está medio mareado desde hace rato. Imagínense que en Twitter dice que debería de haber acabado con López Obrador, con el desafuero. Es que no se dan cuenta, no entienden que no entienden, que a López Obrador no está solo, lo defiende su pueblo, desde el desafuero”, dijo Sheinbaum, en un mitin que realizó en Bahía de Banderas, Nayarit.

Cabe señalar que el ex presidente panista apoya la aspiración de Xóchitl Gálvez, quien también ha sido atacada por el presidente López Obrador en distintas ocasiones, desde Palacio Nacional.

Sheinbaum también criticó a los aspirantes del Frente Amplio por México al decir que “ellos son el pasado, por más que se vistan como demócratas”.

En el mitin que realizó en Bahía de Banderas, dijo que la continuidad consiste en seguir en el mismo camino, “con nuevas cosas”; y afirmó que un pendiente en el país es brindar mayor apoyo a la educación.

“Hay que apoyar de fondo la educación pública, ahora se apoyó mucho la educación básica, los maestros recibieron aumentos salariales, basificación, pero hay que seguir apoyando a los maestros y hay que apoyar la educación media superior, para que nuestros jóvenes tengan preparatorias dignas, y hay que apoyar a la educación superior”, dijo.

También señaló que el sector salud necesita ser fortalecido: “El presidente ya hizo el IMSS-Bienestar, pero hay que fortalecerlo para que, realmente, atiendan desde la prevención, hasta la enfermedad más complicada, de manera gratuita, con los medicamentos gratuitos”.

Previo al mitin en Bahía de Banderas, Sheinbaum se reunió con empresarios del sector turístico. “Platicamos de nuestra visión de desarrollo, apuntamos y tomamos nota de la problemática y las propuestas que nos plantearon para esta zona con tanto potencial”, señaló.

"No sé porqué no culmine la tarea": Fox se pronuncia sobre desafuero político de AMLO

El expresidente Vicente Fox Quesada a través de sus redes sociales declaró que su gobierno y el Congreso abusaron del poder hace 18 años para promover el desafuero contra el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje expuso "No sé por qué no culmine la tarea, con una gran estocada".

HACE 18 AÑOS, Vicente Fox y el Congreso abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador.

Reforma.



NO SE PORQUÉ NO CULMINE LA TAREA,

CON UNA GRAN ESTOCADA!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 15, 2023

Además, la aspirante a la presidencia, reforzó su discurso compartiendo el mensaje del expresidente en el que señaló que "nada hubiera podido parar la movilización popular en contra del fraude del 2006, de la campaña de 2012 y de la formación del partido Morena".

Con información de Tania Juárez

