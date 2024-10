Luego que ayer seis consejeros del INE ganaron la votación y obligaron al órgano electoral a presentar una controversia constitucional que busca echar atrás la ampliación de facultades que le otorgó el Congreso de la Unión a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, con las que puede designar, sin el consenso de la mayoría, a todos los directores de área, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar su opinión sobre el caso.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal respondió:

“No conozco muy bien el tema, entiendo que tiene que ver con el nombramiento de servidores públicos dentro del Instituto Nacional Electoral que están parados porque no se ponen de acuerdo en los consejeros. Ha planteado la presidenta del INE varias veces distintos perfiles y no, no lo votan en el Consejo, entonces un planteamiento por parte de una de las iniciativas en donde ella pudiera nombrar directamente y eso es lo que está en la controversia, pero no quisiera dar más opiniones al respecto”, dijo.

Ayer, en una nueva fractura al interior del Consejo General del INE, seis consejeros electorales buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé marcha atrás a la ampliación de atribuciones que el Congreso de la Unión le dio a la presidenta, Guadalupe Taddei.

Ayer, por mayoría de seis votos contra cinco, el Consejo General del órgano electoral instruyó a la Secretaría Ejecutiva a presentar ante la Corte una controversia constitucional contra la ampliación de facultades que el Congreso, en la discusión de la reforma al Poder Judicial, dio a Taddei y a la Secretaría Ejecutiva.

En la sesión, los seis consejeros que promovieron el acuerdo (Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera) señalaron que de ninguna manera la controversia afecta la reforma judicial, sino que las nuevas facultades de la consejera presidenta y la Secretaría Ejecutiva rompen la colegialidad del organismo y altera su diseño institucional.

