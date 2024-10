La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó cómo un solo hombre vandalizó las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la madrugada de ayer.

En su conferencia de prensa de este jueves 10 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que se mostrara un video en el que se observa cómo un hombre rompe los vidrios de las instalaciones del INAI y luego se marcha con tranquilidad.

“Es un chico solito que agarra una piedra, la levanta y rompe el vidrio. O sea que no hay así como el gran atentado, se ve clarísimo. Digo, no está bien, no justifico que una persona llegue a romper el vidrio de una institución pública o privada, obviamente no es justificable nunca. Pero nada más por esta idea de que había sido algo en contra …”, expresó.

“Obviamente es condenable que esto ocurra, pero es un individuo que agarra una piedra y la rompe. Y la Fiscalía de la Ciudad de México está haciendo las investigaciones”, agregó.

“Tiene muchos problemas el INAI”: Sheinbaum

Sobre la disposición al diálogo que tienen las comisionadas y los comisionados del INAI, ante el planteamiento de desaparecer los organismos autónomos, la Presidenta dijo que “se puede platicar”: “El problema es que tiene muchos problemas el INAI”.

Acusó que “comentócratas de las redes” y “el PRIAN” manifestaron que su gobierno quiere la opacidad: “No, vamos a ser transparentes, pero tenemos nuestras reservas con el INAI. Si quieren platicar con la secretaria de Gobernación lo pueden hacer, no se cierra”.

