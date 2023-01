SEP ya recibió de la UNAM expediente sobre tesis de ministra Yasmín Esquivel

Huatulco, Oaxaca.- Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (SEGOB), informó este sábado que la SEP ya recibió de la UNAM el expediente sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel para que resuelva sobre la validez de su título de licenciatura.

En reunión con medios previo a la supervisión de los apoyos a los damnificados por el huracán Agatha, el titular de la política interior del país evitó opinar sobre el caso pues señaló que es un asunto del Poder Judicial.

"Yo no puedo opinar de eso, me van a acusar de qué no respetamos la autonomía de los poderes. Sí sí, pero involucra al Poder Judicial y es un asunto del Poder Judicial.

"No puedo opinar de ello, porque conozco el proceso y después van a decir que es intromisión de uno", dijo.

López Hernández señaló que la dependencia ya está haciendo el análisis del caso, pero "no sé si ya lo terminaron pero ya lo están haciendo".

- "¿Y va a tomar una decisión?, se le siguió cuestionando.

- "Ya le notificaron eso sí a la Secretaría de Educación Pública", respondió.

- "Si no lo invalidan, ¿sería adecuado que quede como ministra?", se le siguió preguntando.

- " Yo no puedo opinar de eso, me van a acusar de que no respetamos la autonomía de los poderes. Involucra al Poder Judicial y es un asunto del Poder Judicial", declaró.

tjm/rcr