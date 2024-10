La bancada del PAN en el Senado alista la presentación de diversos amparos en contra de la tómbola judicial y diversas leyes secundarias sobre dicha reforma al considerar que violentaron la ley electoral que no permite modificar el marco legal 90 días antes de que inicie el proceso.

Calificaron de un “verdadero circo” la sesión del pasado sábado donde todo fue improvisación, con "pelotitas rondando por el piso en donde es evidente que no se cumplió con el marco legal vigente".

La coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía, anunció que “hemos decidido presentar amparos en contra de las leyes secundarias que recientemente fueron publicadas, por considerar que fue un procedimiento improvisado, al vapor, sin contar con un marco legislativo, normativo, que regulara este procedimiento”.

Lee también Jufed exige a Corte, ONU y CIDH frenar reforma judicial

“Se rompe el principio fundamental de todo proceso electoral que está contenido en el 105 constitucional, en donde para antes de que se inicie el proceso electoral, 90 días antes, no pueden hacerse modificaciones a las leyes, no pueden emitirse leyes”.

En rueda de prensa, expuso que este proceso de elección de jueces, magistrados y ministros inició el 16 de septiembre. Ya ha sido así de manera improvisada, sin brindar certeza jurídica de ningún tipo como se ha venido resolviendo las situaciones.

Lee también Con errores, diputados avalan leyes secundarias de la reforma judicial; turnan al Ejecutivo

Enrique Vargas, vicecoordinador, expuso que “lo que vimos el día sábado aquí fue un circo. Morena y sus aliados están preparados para irse a la lotería, no para dar justicia en México; las bolitas que se les caían y después no podían explicar qué era una cosa, qué era otra cosa, eso no necesita México”.

“Esta tómbola va a quedar para la historia en contra de México, en contra de sentencias, de jueces que se han preparado por muchos años, que salieron en esa tómbola, no es justo para ellos. La carrera judicial acabó por una tómbola de Morena y sus aliados”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr