En la última sesión del Senado de la República en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que no asistieron las bancadas de oposición, los legisladores de la 4T dedicaron gran parte del tiempo a elogiar al primer mandatario.

Gerardo Fernández Noroña recordó que los opositores afirmaron que López Obrador “se iba a perpetuar en un poder, que era un dictador, que era un autoritario. Y como un demócrata en la cúspide del poder, con el 80% del reconocimiento, entrega la banda presidencial y se va a su rancho”.

“¿Cuántos podrían presumir de tanto? ¿Cuántos podrían demostrar tanto desapego al poder y tanto amor a su pueblo y a su patria?”, preguntó y enseguida expresó: “¡Larga vida al compañero presidente López Obrador!”.

Lee también Con reformas al Poder Judicial y a la GN aprobadas, estas son las iniciativas clave de AMLO que aún faltan por discutir

Fernández Noroña olvidó su investidura como presidente del Senado y arremetió contra la oposición al reprocharle su ausencia en la sesión de este domingo en la que se hizo la declaratoria de validez constitucional de las reformas a la Guardia Nacional y en materia de derechos indígenas.

“Una vez más, la oposición decide no asistir a la sesión, a pesar de que la reforma constitucional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos fue votada por unanimidad.

“No entienden que el vacío no existe en política y que caminan firmemente a la intrascendencia. Pero sobre todo quiero aquí plantear su enorme hipocresía, porque militarizaron el país sus gobiernos, bañaron en sangre a la patria, plantean y regatean la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y sin embargo pretenden abrir la puerta al ejército de los Estados Unidos al insistir en la figura de narcoterrorismo, que es el pretexto -y lo subrayo- que nuestro vecino país toma para erigirse como policía del mundo e intervenir en otros países. Es un acto de irresponsabilidad y de falta de patriotismo monumental”, denunció.

Lee también AMLO agradece a las Fuerzas Armadas en su último evento público, a un día de dejar la Presidencia... y a la suerte

Citlalli Hernández, designada titular de la nueva Secretaría de la Mujer del gobierno de Claudia Sheinbaum, en su última intervención como senadora, aseguró que el presidente López Obrador es el mejor dirigente político de Latinoamérica y también a nivel mundial.

“Parece que no exageramos, la mayoría comparte esto con nosotros, quizás hay una minoría en este país que no lo entiende, pero no exageramos cuando decimos que Andrés Manuel López Obrador es el mejor dirigente político de América latina y probablemente del mundo, que su lucha, su legado, su convocatoria, el no desistir incluso cuando quería desistir, porque al final es un ser humano”, expresó.

Durante la sesión, los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo colocaron en sus escaños pancartas con la figura caricaturizada del presidente López Obrador y la leyenda “Gracias Presidente, cuidaremos tu legado” y algunas de sus frases como “Por el bien de todos, primero los pobres” y “Arriba los de abajo y abajo los privilegios”.

Lee también ¡Que viva el Tren Maya, que viva el mejor presidente de México!: Mara Lezama a AMLO





apr