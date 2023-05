Luego de que en semanas pasadas la senadora Lilly Téllez mostrara su enojo por un festival drag queen para celebrar el Día de la Niñez en la Ciudad de México, las artistas le mandaron un mensaje a la legisladora de Acción Nacional.

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia este 17 de mayo, el Senado fue iluminado para conmemorar la fecha, con la asistencia de las senadoras Citlalli Hernández, Alejandra Lagunes, Olga Sánchez Cordero y Patricia Mercado, así como de las diputadas trans de Morena, María Clemente García y Salma Luévano.

Con la asistencia de las poblaciones LGBT+, drag queens le mandaron un mensaje a la senadora Téllez, al igual que Citlalli Hernández.

“Nosotras las dragas no somos pederastas, no estamos enfermas, no hay nada que curar”, expresó Drag Gordis en la Cámara Alta.

Drag Gordis indicó que tras las declaraciones de Téllez, le envió una carta a la senadora panista para realizar un debate sobre el arte drag.

“Señora Lilly Téllez, usted es una ignorante y yo le invito aquí en este Senado a que se siente con nosotras las dragas, porque no quiero morir mañana por su mensaje de odio. No soy pederasta y no estoy enferma, soy una artista drag queen.

“Y ojalá me escuche y nos podamos sentar a debatir y que sepa qué somos las drag queen”, le expresó.

Por su lado, la senadora Hernández, de Morena, mando un mensaje a Lilly Téllez: “Lo único que hay que curarse es la discriminación y el odio. Inténtelo”.

Panistas LIlly Téllez y América Rangel se lanzan contra festival drag queen

Las panistas Lilly Téllez y América Rangel mostraron en redes sociales su enojo por un festival drag queen para celebrar el Día de la Niñez en la Ciudad de México, programado para el 30 de abril pasado.

El Centro Cultural Xavier Villaurrutia, ubicado en la Glorieta de los Insurgentes, organizó un espectáculo cultural con cuentacuentos drag para las infancias, “con la finalidad de fomentar un mensaje positivo de trato igualitario e inclusión para todxs”.

La senadora Lilly Téllez manifestó su enojo con la expresión “con los niños no”.

Al ser cuestionada sobre cuál es el problema con el evento, la aspirante presidencial para 2024 dijo: “Respetar las preferencias sexuales de cada quien cuando está en circunstancias de decidirlo, no está a discusión”.

“Manipular las mentes de los niños para que tomen una opción deliberada, es inadmisible”, agregó.

