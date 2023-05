Algunos días llueve y otros quema el sol, pero todos los miércoles de mayo y junio, a la misma hora y en el mismo lugar, buscan visibilizar el incremento de casos de violencia contra personas LGBTI+: Crímenes de odio, desapariciones, atentados a la vida y suicidios.

Es otro miércoles, y con sombrillas negras y otras con los colores del arcoiris, aguardan de 12:00 a 13:00 horas en el Zócalo capitalino, en medio de Palacio Nacional, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Catedral Metropolitana. Este 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia se manifiestan también.

Son integrantes de diversos colectivos de protección a los derechos humanos y el mensaje es puntual: Las sombrillas negras muestran el luto, la pérdida de vidas. Y el arcoiris es para mostrar de quiénes se habla y a quiénes se pierde.

Entre quienes realizan las acciones está Gloria Careaga Pérez, lesbiana feminista defensora de derechos humanos y coordinadora de Fundación Arcoiris.

“Sepan que cuentan con nosotros. Sobre todo que los familiares, las amistades, las organizaciones LGBT sepan que estamos dando cuenta de la situación que están enfrentando y el dolor que implica la pérdida de tantas vidas, porque incluso son defensores de derechos LGBT”, mencionó Careaga a EL UNIVERSAL.

“Que realmente las vidas que se pierden sean investigadas y sancionadas”, agregó.

Los datos difusos

Ximena Maríquez, coordinadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBTI+ en México, señaló que hay inconsistencias entre los datos que ellos llevan y los oficiales.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBTI+ se encarga de registrar cuatro dimensiones de violencia: crímenes de odio, desapariciones, atentados a la vida y suicidios.

El Observatorio se conforma de 64 organizaciones en el país que ayudan a registrar datos a partir de notas hemerográficas y “con conocimientos de primera mano” de los datos de violencia, ante datos desagregados.

“No hay un conteo que corresponda al nivel de problemática que estamos viviendo”, dijo Ximena Maríquez al mencionar que, según sus datos, tienen 138 casos de desaparición de los últimos 5 años, en contraste con los 23 casos que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, “y en un periodo del doble de tiempo”.

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 16 de mayo de 2023 habían 111 mil 870 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 71 pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ y su estatus era de desaparecidas, no localizadas y localizadas.

El informe detalla que de estas 71 personas, 35 siguen desaparecidas o no localizadas; 23 desaparecidas y 13 no localizadas.

“No están contando de manera adecuada estos casos de violencia, y solo por referirme a los casos de desaparición”, agregó Manríquez.

Careaga Pérez refirió que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos “tiene una buena disposición” en términos de elaboración de protocolos y capacitación, al igual que la Comisión Nacional de Búsqueda, pero es insuficiente, a veces por falta de disposición o conocimiento para instrumentarlos.

“Pensamos que hay que reforzar el trabajo que las instituciones (...) lo que se está haciendo, en mucho tiene que ver con las instancias a nivel federal, y solamente en algunos estados nosotros observamos una mejor disposición”, señaló al mencionar que Jalisco tiene la Fiscalía Especializada para estos temas.

Las desapariciones y homicidios de personas LGBTI+ tienen que formar pate de los registros oficiales, insistió.