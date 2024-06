El Senado de la República sacó de la "congeladora" legislativa la minuta de la reforma que crea el Sistema Nacional de Registro e Identidad (SID), que concentrará la información de todos los mexicanos.

Después de que la Comisión de Gobernación del Senado, pospuso dictaminar Ley General de Operación de los Registros Civiles que, en marzo de 2023, la Cámara de Diputados remitió, aunque había un mandato judicial para aprobarla.

Dicho sistema contempla aglutinar datos de toda la población como son nombre, apellido, sexo o género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, Clave Única del Registro de Población (CURP) y datos biométricos.

Se contempla que sea la Secretaría de Gobernación establecerá los mecanismos y requisitos para que las dependencias y entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar electrónicamente la información y datos contenidos en el SID.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, explicó que el pronto análisis de este dictamen, obedecía a la existencia de un mandato judicial por omisión en la armonización y homologación para organizar el funcionamiento de los registros civiles de todo el país.

Ello a través de la creación de un registro único y parámetros base atinentes al respecto de los derechos de identidad, registro de nacimiento inmediato, nombre, nacionalidad, así como del principio de igualdad y no discriminación de las niñas y niños nacidos en el territorio mexicano e hijos e hijas de personas migrantes.

Informó que esta comisión se notificó el 13 de junio de la existencia de un mandato judicial para aprobar inmediatamente esta ley.

Responsabilizó al juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien ordenó al Senado la dictaminación de la ley.

Senadores de todos los partidos rechazaron el dictamen y argumentaron que hasta en tanto no haya un estudio más a fondo y la participación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) en cuanto a qué sucederá con los datos personales.

El senador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que desconocía que hubiera una resolución judicial que obligaba al Senado a aprobar esta ley. “Nadie de nosotros quiere caer en desacato, yo desconocía hasta este momento porque el dictamen no lo dice, que existía una orden”.

Con el fondo del dictamen también estuvo en desacuerdo, particularmente con la conformación del llamado SID.

“Yo de fondo no estoy de acuerdo con algunos artículos de esta ley, particularmente en relación con este sistema que se genera y, las facultades que se le dan a la Secretaría de Gobernación de poder administrar esta base que contiene biométricos que, de hecho, hace referencia a una Ley de Población que no se han dado los cambios, que ahí se planteaba esta CURP con foto, (…) si me parece a mí que nos estamos listos en esos temas”.

Incluso la senadora de Morena, Rocío Abreu, pidió a la presidencia de la Comisión que, por tratarse de un tema fundamental de derechos humanos, de identidad, protección de datos, de proceso y de presupuesto, hubiera mayor tiempo para su reflexión.

“Que nos dieran mayor tiempo. Si pidiera esa consideración de mis compañeros poder tener un poco más de tiempo para tener un análisis completo en un tema tan delicado como es este.

También os senadores Eunice Renata Romo, del Partido Encuentro Social e Israel Zamora, de Morena, pidieron que se retirara el dictamen para su discusión.

La senadora del PES agregó que “me parece que debe quedar explícito en esta comisión que, de nuevo es un exceso del Poder Judicial estarnos obligando a llevarnos a dictaminar cosas que ni siquiera hemos podido estudiar. De nuevo caemos en el exceso, el Poder Judicial no puede estar diciéndonos cómo hacer, en qué momento hacerlo, pareciera un desconocimiento absoluto de en qué momento procesal estamos en el Senado de la República.

