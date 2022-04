Sedena guarda silencio por video de soldados sometidos en Sinaloa

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) guardó silencio, luego de la difusión de un video en el que supuestamente soldados son sometidos por hombres armados en La Noria, Sinaloa.

En el video difundido en redes sociales, hombres armados insultan a varios soldados, que se encuentran en el suelo.

Según las primeras versiones, los sujetos armados son miembros del Cártel de Sinaloa, quienes visten chalecos tácticos y algunos portan pasamontañas negros. Supuestamente, los uniformados fueron desarmados y abandonados.

EL UNIVERSAL pidió postura a la Sedena, pero pese a que el material ha circulado profusamente no se ha pronunciado.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, descartó que las imágenes divulgadas en un video, sobre un grupo armado que tiene sometidos a supuestos militares, corresponda a una zona de Sinaloa y que se trate de elementos del Ejército, puesto que las botas y vestimenta no corresponden.

Dio a conocer que en la Mesa de Análisis de la Paz se analizó dicho video que circula en las redes sociales, sobre un supuesto sometimiento de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la comunidad de la Noria, en Mazatlán, puesto que las imágenes no son recientes y la vestimenta militar no corresponde a los elementos de las fuerzas armadas.

Comentó que no existe ninguna información oficial de que este supuesto hecho se haya escenificado el pasado fin de semana, en la comunidad de la Noria, en Mazatlán.

Las fuerzas armadas realizan operativos en Sinaloa, en donde el cártel que encabeza Ismael "El Mayo" Zambada, opera desde varias décadas. Desde el 2013, Rafael Caro Quintero, quien fuera líder del cártel de Guadalajara, salió de prisión y se dice que también opera en Sinaloa.

