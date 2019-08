Secretario de Salud se disculpa con padres

[email protected]

Tras decir que el desabasto de metotrexato no era una urgencia médica, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se disculpó con los padres de los niños con cáncer que son pacientes en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y se comprometió a que no se repetirá una situación similar.

“Soy sensible a sus demandas y si me expresé mal en otro momento, reitero mi más profundo respeto a su lucha diaria contra el cáncer y reafirmo el compromiso del gobierno federal para que no falten medicamentos y exista comunicación entre las autoridades del sector”, expresó el funcionario durante una reunión celebrada en la sede de la dependencia federal.

Alcocer Varela se ofreció como puente entre los padres de familia y el mandatario López Obrador para hacerle llegar sus inquietudes y dar seguimiento puntual a todas sus demandas, “sobre todo en los temas de abasto y distribución de los medicamentos, así como en las necesidades de los menores de edad que padecen algún tipo de cáncer”, detallaron autoridades de la secretaría.

Al término del encuentro que duró más de dos horas, Israel Rivas, padre de la niña Danna, declaró que el titular de Salud fue muy amable y entienden que errar es de humanos, pero también pedir disculpas, por lo que las aceptaron.

“En varias ocasiones nos pidió una sentidísima disculpa, que no era su intención decir lo que dijo, que se había equivocado, y que lo sentía mucho. Nosotros, quitándonos el orgullo y la soberbia porque esto no es de orgullo, ni de soberbia, aceptamos esa sentida disculpa porque lo que más importa es que los medicamentos estén en el anaquel y los niños no sufran”, resaltó.

Sobre fincar responsabilidades, el padre de familia precisó que esa no es su tarea, sino de las autoridades, que a ellos les toca vigilar que no haya desabastos o circunstancias que afecten la atención que se le brinda a sus hijos y aunque confían en la palabra del funcionario, advirtieron que ante cualquier eventualidad, saldrán a protestar.

“No estamos buscando culpables, lo que queremos es que haya medicamentos, deslindar las responsabilidades que le tocan a las autoridades, no a los ciudadanos y menos a nosotros que suficiente tenemos con nuestros hijos enfermos. Del abasto, sabemos que hay medicamentos de aquí a diciembre, pero y después qué va a pasar, lo preguntamos y el secretario nos dijo con firme compromiso que no sufriremos, coincidió con nosotros en que no es justo que los niños se queden sin el derecho fundamental de la salud y nos invitó a seguir exigiendo”, dijo.

Adelantó que el próximo lunes asistirán al Senado con el presidente de la Comisión por los Derechos de la Infancia para exponer las carencias que viven cerca de 300 menores de edad que se atienden en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y seguirán atentos ante cualquier irregularidad.

“Tenemos que exponer lo que ocurre, vamos a insistir no sólo en el desabasto sino en todo lo que hay alrededor de las familias que tenemos hijos con cáncer, para lograr esa plena conciencia de la sociedad civil como ustedes, como medios de comunicación, a todas las personas y a todos los políticos lograr que se atienda de mejor manera esta problemática”, detalló.

Israel Rivas resaltó el compromiso de los padres de familia para vigilar el abasto y suministro de medicamentos, por lo que crearán un grupo de trabajo que sirva para orientar a aquellas familias en las que apenas se dio el diagnóstico de cáncer.

“Queremos hacer un manual para padres de niños oncológicos, contar nuestras experiencias a los que van llegando, decir no hagas esto, tienes que tratar a tu niño así, pregúntale a tu médico estas cosas, lo vamos a hacer porque creemos que es en beneficio, precisamente de nuestros propios niños”, indicó.