La secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que en 10 meses se han emitido 279 mil 376 constancias de antecedentes penales federales por internet, de manera rápida y sin corrupción.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar el informe quincenal de seguridad, la funcionaria explicó que este trámite ha significado un ingreso de poco más de 59 millones de pesos.

El nuevo sistema se puso en marcha en 2 de noviembre de 2022, y a la fecha se entregan 925 constancias al día en promedio.

Rosa Icela Rodríguez explicó con este sistema los usuarios se benefician pues es un trámite que tarda cinco minutos, erradica la corrupción, pues se hace por internet.

“Esto es cero corrupción, una de las banderas de nuestro gobierno, por eso estamos muy contentos, no hay lista de espera, no hay filas, no hay gasto de traslados para los usuarios y esto es parte de los programas que erradican la corrupción”, dijo.

El sistema obtuvo el primer lugar en el certamen de innovación en Transparencia 2023 que organiza el Inai.

