La tala de huertas de limón es una nueva modalidad de presión de los grupos criminales para que los productores del cítrico de la Tierra Caliente paguen extorsión, reveló el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario afirmó que al momento se ha presentado un caso de este tipo en el municipio de Buenavista Tomatlán, cuyos propietarios no denunciaron por temor a represalias de la célula criminal que opera en ese municipio colindante con Jalisco.

“Es un caso que no se había presentado, pero está en investigación y lamentablemente luego no se cuenta con la colaboración de las víctimas por el temor que eso les genera. No se había presentado, fue un único caso”, indicó.

López Solís señaló que las bandas criminales secuestraron la producción, empaque y venta del sistema producto limón, generando ganancias económicas que les alcanzan para distribuir el fruto entre la población y hacerse de una base social de protección.

“Se volvieron parte del negocio de manera ilícita amenazando a los productores, empacadores y secuestrando la cadena del sistema producto limón, imponiendo por cada kilo hasta un peso de sobreprecio y estableciendo controles para que nadie se salga de ese esquema y asegurarse el ingreso ilícito”.

Indicó que actualmente el gobierno del estado implementó un proceso de regulación en la región de Apatzingán, para darle solidez y mayor control a la cadena productiva del limón.

“A la par de eso, estamos pudiendo identificar quiénes son los productores, dónde están los empaques, quiénes los administran, quiénes, incluso, pueden ejercer funciones de interventores enviados por los delincuentes para asegurarse de que la parte que ellos extorsionan corresponda al tonelaje, al kilaje del producto.

“Sin embargo, es un problema que genera mucha ganancia ilícita. Estamos hablando de mucho dinero que alcanza para diseminar entre pobladores y generar una base social que a los pobladores les resulta simpática la acción delincuencial”, expuso.

Ante ello, el fiscal de Michoacán consideró que se debe actuar con mayor firmeza e ir por los que están haciéndole daño a los sectores económicos y a la población.

Destaca avances

Por otro lado, López Solís destacó que hoy los michoacanos confían más en la fiscalía del estado, porque ha avanzado en el combate a la impunidad en delitos que más afectan a la población, como el feminicidio y el homicidio doloso.

A cinco años de asumir el cargo, el funcionario señaló que la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y la Evaluación de la Justicia Penal en México, realizadas por el Inegi y México Evalúa, respectivamente, dan cuenta de una disminución de la cifra negra en algunos delitos y de una mayor confianza en la denuncia.

“Hemos logrado abatir la impunidad. En septiembre se presentó la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, donde algunos aspectos nos ilustran de manera muy precisa que en torno a la cifra negra, nosotros en Michoacán le disminuimos cuatro puntos porcentuales”.

Esto significa, dijo, que “hay más confianza de la gente para que se denuncie y no se queden en el rubro de la cifra negra, conductas delictivas, que al no ser puestas en conocimiento del Ministerio Público, jamás van a poder ser atacadas”.

Previamente a su participación, ayer, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, López Solís aseguró que Michoacán es el estado que más avanzó en el combate a la impunidad, con un 24% de efectividad en la aplicación del sistema de justicia penal, según datos de la organización México Evalúa.

“A la par de la ENVIPE, la organización México Evalúa acaba de presentar también su informe sobre el funcionamiento del sistema de justicia penal. Hoy por hoy, para el año 2023, Michoacán es el estado que más ha abatido la impunidad. De las 32 entidades, nosotros traemos 24% de efectividad en la aplicación de la justicia penal, (...) para que pueda haber sanciones tiene que haber denuncias, carpetas integradas, judicialización, tiene que haber un sostenimiento de una teoría del caso ante el juez y convencer al juez que el hecho sucedió y que alguien lo cometió y que merece una sanción”.

El fiscal también aseguró que Michoacán es el estado número uno en combate al feminicidio, mientras que en el tema de homicidio doloso se ha logrado reducir la incidencia. “Somos el estado que más ha avanzado en el tema del combate al homicidio doloso y que, por ende, eso también nos ha reducido la incidencia. Hace unos años traíamos una cifra muy alta de alrededor de 2 mil 600 homicidios en un año”.

En este marco, propuso consolidar una estrategia para investigar y sancionar el homicidio doloso, tomando las experiencias de las Unidades Antisecuestro.

“Se requiere una cobertura en el ámbito nacional para que, si bien es cierto, los homicidios se investigan en el fuero común, al moverse los probables responsables puedan ser capturados en donde quiera que se les localice. Eso podría llevar a bajar la incidencia y la impunidad”, consideró el fiscal.

Indicó que para la Fiscalía General de Michoacán, el principal reto en materia de incidencia delictiva en el estado, son los asesinatos.

“Seguirán siendo la prioridad para la fiscalía a mi cargo, y ahorita estamos poniendo mucho énfasis en la estrategia. Después de esto, decir que el secuestro lo tenemos sofocado”, apuntó el funcionario.

Agregó que tiene más de mil 700 carpetas de investigación abiertas por homicidio y feminicidio, 40 por secuestro y van aumentando las de extorsión, un delito de alto impacto y con mucha cifra negra.

