Discrepancias entre los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano (MC) echaron abajo un “acuerdo integral” que se venía negociando durante los últimos días para la designación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que a partir de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá designar directamente a quien ocupará la vacante que dejó con su renuncia Arturo Zaldívar, y deberá elegir entre las tres que conformaron su terna: Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres y Eréndira Cruzvillegas.

Los líderes de las bancadas se acusaron mutuamente del fracaso del diálogo para la construcción de un acuerdo amplio, que además de la designación de la ministra incluía los nombramientos de magistrados electorales de salas regionales y tribunales locales, de tribunales administrativos y de tres integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ente otros.

En entrevista, el coordinador de la fracción mayoritaria y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Eduardo Ramírez Aguilar, acusó que no hubo posibilidades de que las fuerzas políticas encontraran “puntos de coincidencia”, ya que la oposición antepuso su interés electoral y culpó directamente a Movimiento Ciudadano de sentarse a dialogar condicionando un acuerdo al “todo o nada”, lo que Morena consideró inaceptable.

Dijo que MC puso sobre la mesa como punto de partida el nombramiento de los dos magistrados que faltan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que atoró las pláticas, ya que en Morena no hay consenso para aprobar a ninguno de los candidatos que envió la Suprema Corte de Justicia, toda vez que la mayoría de ese grupo considera que ningún perfil llena los requisitos que garanticen una actuación imparcial en el Tribunal que calificará las elecciones del próximo año.

“No alcanzamos un punto de coincidencia para sacar todos los pendientes, definitivamente no alcanzamos la mayoría calificada… y será una prerrogativa que sin duda el Presidente de la República será el primer precedente que sentará. Creo yo que el Senado debería cumplir con esta responsabilidad y no llevarlo al ámbito electoral, como lo están haciendo tanto Movimiento Ciudadano como los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD”, denunció.

Durante la sesión se dio un ríspido intercambio de acusaciones entre MC, PAN, Morena y PRI por la falta de acuerdos.

El líder de MC, Dante Delgado, acusó una crisis de gobernabilidad por no haber nombrado a los dos magistrados electorales.

“Alito, Marko y Mario Delgado están de acuerdo en no nombrar a los magistrados que le hacen falta, en mantener la crisis institucional en la que está sumida la Sala Superior y así tener el control de un Tribunal que debe ser autónomo. ¿Hay alguien contento con la inestabilidad del Tribunal? Explíquenme, por favor, cómo vamos a confiar en una Sala Superior contaminada y deslegitimada por parte de los mismos magistrados”, expuso.

El morenista Ricardo Monreal, quien horas antes había revelado que Morena construía un acuerdo amplio fallido con MC, respondió desde tribuna: “No puedo admitir, senador, sus derivaciones y conjeturas desproporcionadas. ¿Qué tenemos que ver con el PAN? ¿Qué tenemos que ver con el PRI? Lo que tenemos que ver con ellos es una actitud de respeto, como la tenemos con usted.

“Sí estamos preocupados por el Tribunal, sí debemos estar preocupados por el Tribunal, pero el intentar decir que es una crisis constitucional y que si no se resuelve en las próximas horas va a haber una debacle extraordinaria, me parece una exageración”, indicó.

La senadora del PRI Claudia Anaya señaló que “ven la tempestad y no se hincan, están viendo que en el Senado de la República no sacamos un burro de una milpa y se ponen a organizar el segundo golpe de Estado en el tribunal. Eso lo comparto, porque se esperaba mayor altura de miras”, indicó.

Sin embargo, aseguró que el PRI no está confabulado con nadie para bloquear los nombramientos que hacen falta.

“Aquí hay responsables con nombre y apellido, y son Morena y sus aliados. Aquí está el PRI y aquí están los votos del PRI para sacar adelante los nombramientos”, agregó la legisladora tricolor.

El coordinador del PAN, Julen Renentería, señaló a Movimiento Ciudadano de tomar represalias por la frustrada candidatura presidencial del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

“¿Qué es lo que hay en medio?, Que sucedió el capítulo Nuevo León, eso es lo que está en medio, porque desde el 17 de octubre que aprobaron en comisiones la posibilidad de elegir a quienes deban de suplir en la Sala Superior, y hasta que no ocurrió lo que la ley dice, aunque no les guste a unos y a otros, pues resulta que como no les gustó a quien el Congreso de Nuevo León puso, explotaron”, aseveró.