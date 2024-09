Los 43 senadores de oposición confirmaron que votarán en contra de la reforma judicial la próxima semana cuando se debata en la Cámara Alta.

Los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se alinearon en contra de la reforma presidencial, después de que la organización Marea Rosa realizó el democratómetro, una lista con los nombres de los 43 senadores opositores en la que fueron señalando, uno a uno, su rechazo al proyecto presidencial.

Las bancadas de Morena y aliados requieren sólo de un voto de la oposición para aprobar la minuta que ya fue avalada los pasados martes y miércoles por los diputados federales en una sede alterna.

El legislador Daniel Barrera de MC fue el último en dar su posicionamiento en contra del dictamen y reiteró que es el más interesado en que se concrete una reforma judicial pero no la que propone Morena.

“Necesitamos una reforma judicial, pero hay que leerla, hay que entenderla, no nada más porque lo pide un grupo o lo niega otro hay que decir sí o no. Yo me encargué de eso, de leerla, de estudiarla y por lo pronto mi respuesta es no, no a la reforma judicial”, recalcó.

El senador naranja denunció persecución política de parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra miembros de la bancada fosfo fosfo en la entidad.

“Yo vengo de Campeche, desde hace dos años y medio hemos estado envueltos en una persecución política por el gobierno del estado, hoy Eliseo Fernández tenía que estar en el Senado, violaron sus derechos político electorales. Hoy Bibi Ravelo, que es la alcaldesa de Campeche, es perseguida políticamente, le están armando carpetas de investigación. A Pablo Arce, que es diputado, también le están armando carpetas de investigación. Nuestro diputado federal desde ayer está siendo violentado en su hogar, en el hogar de su mamá, con carpetas de la fiscalía”, denunció.

Marea Rosa presentó el democratómetro, un instrumento gráfico mediante el cual se dio seguimiento a la asistencia y votación de los 43 senadores de oposición con respecto a la reforma del Poder Judicial de la Federación. Ese ejercicio tiene como propósito ser un punto de apoyo, presión y vigilancia ciudadana.

Ana Lucía Medina, integrante de Marea Rosa, recalcó que buscaron a los 43 senadores de oposición y enviaron dos preguntas: ¿Confirma su asistencia? y ¿Cuál será su votación a la reforma del Poder Judicial de la Federación?

“Expusimos los nombres y las fotos de los 43 senadores de oposición, hicimos dos preguntas por todas las vías de comunicación, que se hicieron de manera pública”, resaltó Medina.

