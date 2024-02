“No tienen remedio”, reclamó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la SCJN explicó el “voto de calidad” de los ministros de la Segunda Sala que declararon como inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.

“Ayer que comentamos aquí lo que hacen los del Poder Judicial, los de la Suprema Corte del Derecho que es bastante porque de la justicia no, no, que sacan ahí un documento diciendo que tienen fundamentos legales y que el amparo, no tienen remedio”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que se debe renovar al Poder Judicial de la Federación porque predomina la corrupción.

Ayer el Presidente dijo que impugnarán del máximo tribunal, ante un planteamiento del director de CFE, Manuel Bartlett, pues en su opinión el ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la Segunda Sala, ante el empate en la votación, usó su “voto de calidad”.

Anoche la SCJN explicó en una tarjeta informativa que “el voto de calidad, fue resuelto de conformidad con el artículo 56, primer párrafo de la Ley de Amparo, que rige estos procedimientos y establece que cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa”.

“Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad. Así sucedió ya que el ministro Javier Laynez Potisek se excusó de conocer de este asunto”.

