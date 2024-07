Esta experiencia, que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de agosto a las 11:00 horas en las instalaciones del Gran Diario de México, promete ser un espacio de reflexión y análisis profundo sobre las problemáticas y desafíos que enfrenta el sistema de justicia en nuestro país.

Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización Reinserta y columnista de este diario, se ha dedicado a promover la reintegración de personas privadas de su libertad a la sociedad dándoles voz mediante las redes sociales y logrando visibilizar las injusticias que se viven al interior de los reclusorios del país.

Lee también FOTOS: Entre utopías y meritocracia, Hernán Gómez y Luis Cárdenas debaten sobre Clara Brugada al frente de CDMX





La activista estrena nuevo podcast en plataformas digitales / Foto: Instagram

Durante la charla, los asistentes podrán conocer sus experiencias y propuestas para un sistema de justicia más equitativo y humano, así como convivir de cerca con la activista.

Este evento es exclusivo para suscriptores de EL UNIVERSAL, quienes podrán asistir gracias a sus beneficios Plus.

Lee también Saskia Niño de Rivera, la cofundadora de Reinserta que entrevistó a sicario que atentó contra Ciro Gómez Leyva

Si aún no te has suscrito, esta es tu oportunidad para volverte Plus y disfrutar de eventos únicos, análisis y noticias de calidad. ¡Suscríbete y asegura tu lugar en esta charla imperdible con Saskia Niño de Rivera!

Si ya cuentas con tu suscripción y quieres asistir, confirma tu asistencia enviando un mensaje de Whatsapp al 55 7960 9672 . ¡No pierdas la oportunidad de formar parte de esta experiencia Plus!