La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero se manifestó en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular.

En entrevista, afirmó que desde su punto de vista personal, el actual diseño constitucional para elegir a los ministros de la Corte es correcto.

“Yo creo que el diseño constitucional es correcto, pero hay que escuchar a todas las voces, porque son debates digamos que tienen que ir transformando desde luego muchas cuestiones, muchas instituciones”.

Comentó que ella sí tendría algunos temas importantes que plantear dentro de la reforma al Poder Judicial, como el fortalecimiento de la carrera judicial y la capacitación de jueces y magistrados.

También una reforma a la Ley de Amparo, en la que se garantice que las resoluciones judiciales sean de fondo y no de forma, porque generalmente son forma y “eso a mi me puede molestar demasiado, y ¿por qué me molesta demasiado que sea una resolución de forma?, porque no damos una respuesta al justiciable”.

