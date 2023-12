El gobernador de Nuevo León, Samuel García, descalificó la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León que le ordenó que no puede hacer uso de su licencia que se le otorgó para separarse del cargo, ni salir del estado, hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino.

A través de sus redes sociales, apuntó que "sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas:

El Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia.

Lee también Juez ordena a Samuel García no separarse de su cargo ni salir de Nuevo León

Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez”.

Todo ello en vísperas de que Samuel García deje el cargo está media noche y la determinación del Congreso del estado de designar a Luis Enrique Orozco como gobernador interino y la decisión del también precandidato presidencial de el cargo lo ocupe su secretario de Gobierno, Javier Navarro.

La resolución del magistrado Alberto Ortega Peza, de la Primera Sala del Tribunal Superior, señala que el gobernador no se separe de su cargo ni salga del estado, es decir no puede hacer uso de su licencia hasta que no se defina quién se quedará de manera definitiva como gobernador interino, por lo que no podrá retomar su campaña presidencial este sábado.

Sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas:



1.- El Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia.



2.- Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez. — Samuel García (@samuel_garcias) December 1, 2023

Lee también Nuevo León, en crisis política por licencia de Samuel García





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot