El Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ordenó al gobernador Samuel García Sepúlveda que no puede hacer uso de su licencia que se le otorgó para separarse del cargo, ni salir del estado, hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino de Nuevo León.

La resolución del magistrado Alberto Ortega Peza, de la Primera Sala del Tribunal Superior, señala que el gobernador no se separe de su cargo ni salga del estado, es decir no puede hacer uso de su licencia hasta que no se defina quién se quedará de manera definitiva como gobernador interino, por lo que no podrá retomar su campaña presidencial este sábado.

El amparo fue promovido por el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal.

