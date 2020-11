Rosario Robles no ha sido notificada de nueva orden de aprehensión: abogado

Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, no ha sido notificada de una nueva orden de aprehensión en su contra, informó su abogado Epigmenio Mendieta.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el abogado señaló que la difusión de esa información es "calculada" y es parte de un proyecto político en su contra.

“Hasta este momento no se ha cumplimentado (la orden)… Yo he solicitado ya a la Fiscalía General de la República que me dé acceso a esa carpeta, he hecho la solicitud correspondiente y estamos en espera de la respuesta que nos proporcione y que nos den acceso a esa carpeta, que nos entreguen la orden y todo lo que contiene la carpeta de investigación”, comentó.

Mendieta señala que la respuesta puede ser que hasta que se no cumplimente la orden, podrá tener acceso.

“Existe (la orden), porque se difundieron dos pantallazos de la misma. En una de ellas aparecía una firma digital, que es la que usa el Poder Judicial de la Federación, por lo que yo deduzco que sí existe, pero no la conozco”, dijo.

Nueva orden de aprehensión contra Robles

El pasado viernes 6 de noviembre, se dio a conocer que un juez federal con sede en el penal de El Altiplano, Estado de México, giró una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de la Estafa maestra.

El juzgador también ordenó la detención del excoordinador de Delegaciones de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Robles, Simón Pedro de León Mojarro, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Las nuevas acusaciones son derivadas de la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de septiembre de 2019, asentada en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019.

Actualmente, Robles Berlanga está siendo procesada por el delito de uso indebido del servicio público, por el presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos; se encuentra presa en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.

