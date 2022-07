A reunión con AMLO, Biden llega debilitado: especialistas

Miami, EU.— “México en este momento no es prioridad para Estados Unidos”, dice a EL UNIVERSAL Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem) en Los Ángeles, California.

Además, las encuestas recientes colocan la popularidad del presidente de EU, Joe Biden, en niveles ínfimos, síntoma del enojo entre la gente por la inflación y en medio de crecientes cuestionamientos sobre sus planes de buscar la reelección en 2024.

Un Biden debilitado será quien reciba hoy a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en Washington. Siete de cada 10 estadounidenses no quieren que Biden busque la reelección, de acuerdo con una encuesta realizada por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Harvard y The Harris Poll publicada a principios de mes. Para un tercio de los ciudadanos, Biden es “demasiado mayor” (tiene 79 años). Incluso entre los demócratas existen dudas, con apenas 30% que dice que lo apoyaría.

En mayo, la inflación interanual alcanzó 8.6%, un récord en cuatro décadas. Los estadounidenses están desesperados y furiosos ante el alza de precios. El imparable éxodo migratorio tampoco ayuda. Todos esos factores tienen preocupados a Biden y a los demócratas con miras a las elecciones intermedias de noviembre. Así las cosas, México no está entre las prioridades de Biden, excepto por dos temas en los que el estadounidense presionará al mexicano.

“México es el primer socio comercial de EU y también su vecino con miles de kilómetros de frontera. Claro que es importante por la relación histórica de los dos países, pero el problema es la gran diferencia de ángulos políticos de ambos mandatarios. Por un lado, tenemos a un Presidente mexicano que no ha entendido ni entenderá la relación con Estados Unidos; tampoco su lugar como líder de un país que está todavía en vías de desarrollo. Las políticas y estrategias del gobierno de México están totalmente anticuadas para el momento que se vive”, afirma Moreno.

A decir de Moreno, la reunión tiene mucho más que ver con las campañas demócratas, en vista de las elecciones de 2023 y 2024. Asegura que la prioridad de Biden en el caso de México es que detenga el tráfico de personas y combata al narcotráfico para que deje de ingresar tanto fentanilo a la Unión Americana, que es lo que están viendo y resintiendo los votantes.

“Para que los demócratas lleguen más fortalecidos, necesitan de López Obrador una agenda mucho más clara y certera en cuestión del combate al narcotráfico y la migración, tanto de Centroamérica como de mexicanos. Se necesita un verdadero combate a la inseguridad, a la violencia, corrupción e impunidad que se vive en México. No necesita plantar arbolitos, México y Estados Unidos necesitan crear un esquema de países seguros”, dijo.

A diferencia del expresidente Donald Trump, quien era frontal y público, amenazando al gobierno mexicano en caso de no hacer lo que esperaban, Biden es más diplomático, “pero no por eso menos exigente; Biden también sabe amenazar, sólo que no lo hace públicamente ni en persona. Sus altos funcionarios se encargan de dar las instrucciones al gobierno de López Obrador, porque, entre otras cosas, la parte más importante para Biden sobre México es que López Obrador responda bien para que los demócratas dejen de ser tan criticados por sus votantes; en especial también por las críticas a la edad que tiene y porque ya lo quieren tratar como senil”, señala Moreno.

El presidente López Obrador “parece llegar —a Washington— muy confiado sobre sus ideas de sembrar árboles y pedir visas para trabajadores y miles de millones de dólares para Centroamérica; quiere que se detenga el tráfico de armas y no es capaz de combatir al narcotráfico”, afirmó; “parece cuento de niños lo que trae en su agenda”, dijo.

Pero además, el encuentro ocurre tras una serie de desafortunadas decisiones y comentarios que López Obrador ha realizado en las últimas semanas. La más importante, su negativa a asistir a la Cumbre de las Américas, que se realizó a finales de junio en Los Ángeles, en reclamo porque Biden se negó a invitar a dirigentes considerados dictadores en países donde la democracia ha dejado de operar según Washington, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.