Para el gobierno de Estados Unidos la investigación de la DEA del supuesto financiamiento del narcotráfico de la primera campaña presidencial del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador es un caso cerrado, donde no se encontró ningún delito.

Así lo informó la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall al presidente López Obrador en una reunión privada que sostuvieron esta tarde en Palacio Nacional.

La Canciller Alicia Bárcena dijo que durante el encuentro, Sherwood-Randall le dijo al presidente de México que ese era tema cerrado para ellos.

“Este es un tema que ocurrió en 2006, y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas y no hubo ningún tipo de delito ni consecuencia de ello.

“Es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista (Tim Golden) recoge de reportajes de la DEA antiguos y para ellos este es un tema cerrado”, declaró Bárcena.

🔴#AlMomento Reporte de la DEA sobre AMLO es un tema cerrado, dice gobierno de EU a México #Video: Alberto Morales - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/jUAKCDcLz4 — El Universal (@El_Universal_Mx) February 7, 2024

En entrevista, al término de la reunión y acompañada por la Secretaria de Gobernación y la secretaria de Seguridad, a pregunta expresa de si para el gobierno de México esa “una disculpa”, la titular de la SRE dijo que no se trata de ofrecer o no disculpas.

“No es un tema de disculpa o no. No proviene de la oficina del presidente Biden, ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca, este es un tema que proviene de la DEA y la DEA tienen sus propios cursos institucionales, pero este es un tema realmente cerrado”.

Sin embargo, Bárcena aclaró que en todo caso la DEA depende del Departamento de Justicia y ya se verá qué ocurre ahí.

“Es un tema que más bien surgió como un tema electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países”.

Aseguró que el presidente López Obrador quedó satisfecho con la explicación de Sherwood-Randall.

La Canciller también descartó un un posible cierra de la frontera entre México y Estados Unidos.

“No, no va a haber eso, por supuesto que no. Esto es una propuesta que Biden está haciendo al Congreso para que tenga a él autoridades excepcionales, pero es un tema que aún no ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Es una propuesta de ellos, ya reaccionaremos cuando esto sea aprobado”.





