Reportan en la capital primer caso Covid-influenza

Tras informar que hasta ayer se han reportado 817 mil 503 casos confirmados de Covid-19 y 83 mil 781 defunciones por este virus, la Secretaría de Salud (Ssa) reveló el primer caso de una persona enferma con coronavirus e influenza A(H1N1) en el país.

Anoche, durante la conferencia de prensa de salud número 224, José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que el primer caso en México con presencia del virus SARS-CoV2 e influenza A(H1N1) es el de una paciente mujer de 54 años, quien fue ingresada al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Explicó que la paciente tenía antecedentes de enfermedades autoinmunes y haber padecido cáncer y obesidad, además de mal pulmonar crónico, factores de riesgo que pueden producir síntomas graves de Covid-19 o de influenza.

El primer virus confirmado en la mujer fue Covid-19 mientras estaba hospitalizada, ya que se le hicieron pruebas virales, siendo en una misma muestra donde se confirmó la presencia de ambos virus, puntualizó Alomía Zegarra.

A finales de septiembre fue cuando la paciente presentó los síntomas que agravaron su condición, y entre el 2 y el 3 de octubre se le hicieron las pruebas, por lo cual se decidió que las muestras entraran al panel viral, donde se confirmó la presencia de SARS-CoV2.

Alomía Zegarra dijo que la paciente fue dada de alta, pero para el 8 de octubre volvió a tener fiebre y malestares estando en su domicilio, donde su condición empeoró de manera que nuevamente fue hospitalizada y fue diagnosticada con influenza A(H1N1).

La condición de la mujer es estable y el Instituto Nacional de Nutrición asegura que su evolución es buena, precisó.

El director de Epidemiología señaló que el caso será registrado y reportado en los próximos informes, bajo el rubro donde una sola persona tiene ambos virus.

Con respecto a las reinfecciones, el especialista indicó que en México aún no se ha confirmado ninguna, pero sí hay casos probables, que han sido entre tres y cuatro.

Los casos probables son aquellos donde una persona, que en su momento tuvo un cuadro respiratorio que se clasificó como caso sospechoso y que dio positivo en una prueba de PCR, pero que ya pasó un periodo de dos meses y transcurrido ese tiempo inicia con un cuadro respiratorio nuevamente, en el que el virus se mantuvo todavía en las vías respiratorias y vuelve a identificarse en una segunda prueba, lo que tiene que ver con la inmunidad de la persona.

“Recordemos que cualquiera de nosotros, hayamos o no tenido la enfermedad, si estamos en un ambiente en donde el virus todavía está circulando podemos volver a infectarnos, es decir, suceden reinfecciones, sí, de seguro podemos encontrarlas en muchas personas.

“Aquí la diferencia es si la reinfección me vuelve a producir la enfermedad. O sea, me puedo reinfectar de SARS-CoV2, sí, y de seguro en varias ocasiones si estoy en un ambiente epidémico, pero me puedo volver a enfermar de Covid-19, eso es lo que todavía al momento no ha sido identificado en México”, indicó Alomía Zagarra.

Dijo que las personas que han sido estudiadas por Covid-19 suman hasta ahora 2 millones 88 mil 941.