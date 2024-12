El presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Javiel Corral Jurado, lamentó las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, quien lo acusó de malagradecido por su voto en contra de la reforma que extingue siete organismos autónomos y aseguró que “renuncié al PAN, no a mis valores y principios”.

“Lamento muchísimo las declaraciones de Gerardo, me parece que son muy injustas hacia mi persona, muy muy injustas. Yo aquí no he venido a refugiarme, yo aquí he venido a contribuir, he venido a aportar mi experiencia (...) Renuncié al PAN, no renuncié a mis valores ni a mis principios”, expresó Corral Jurado en entrevista.

El senador morenista afirmó que fue invitado como un aliado político por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que está colaborando para que el proyecto de transformación resulte exitoso.

Lee también “Te acaban de salvar de que te metieran a la cárcel”, dice Noroña a Corral; recuerda intento de detención del exgobernador

Además, sostuvo que “Morena debe alejarse de la pretensión de que somos un grupo cerrado que calla y obedece” y confió en que en el partido sea capaz de respetar y reconocer la reflexión, la crítica y el disenso.

Nunca dije que fuera malagradecido: Fernández Noroña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que no llamó malagradecido a Javier Corral Jurado, pero señaló que su voto en contra de la reforma que extingue siete órganos autónomos podría interpretarse así.

“Yo no dije que él era un malagradecido, esa es una intriga que están planteando. Yo dije que tiene que ser cuidado, fue muy claro lo que dije, nunca dije que fuera malagradecido”, declaró Fernández Noroña en entrevista.

Lee también VIDEO: De regresar al poder, oposición encarcelaría a AMLO y a Sheinbaum, denuncia Noroña; “nos harían pedazos”

“Estoy de acuerdo que no es malagradecido, estoy de acuerdo que viene a sumar y estoy de acuerdo que es un buen compañero”, añadió.

Finalmente, el senador morenista sostuvo que Corral Jurado cometió un error al votar en contra de la reforma y dijo que “no nos vamos a pelear por eso, tenemos una relación de mucho tiempo y no es la primera ni la última vez que pensemos con matices diferentes”.

El senador Gerardo Fernández Noroña aclaró que no llamó malagradecido a Javier Corral, sino expresó que su voto en contra podría interpretarse así; dijo que en un movimiento tan grande como la 4-T son naturales las diferencias pero de ahí a pelear hay un mar de distancia; lo que… pic.twitter.com/ctJh7lfyT6 — Azucena Uresti (@azucenau) December 4, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/apr