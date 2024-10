Movimiento Ciudadano (MC) interpondrá este martes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, anunció su coordinador en el Senado, Clemente Castañeda.

En entrevista, el legislador jalisciense señaló que es falso que la reforma judicial sea ya un hecho consumado como lo quiere hacer creer Morena y el gobierno federal, pues está claro que fue hecha “sobre las rodillas”, con vicios de procedimiento, sin respetar los plazos legales ni la dignidad e integridad de las personas trabajadoras del Poder Judicial.

Afirmó que la Corte tendrá que empezar a decidir sobre todas las impugnaciones que se presentarán a lo largo de estos días.

“Por supuesto que es impugnable, que todos estos procedimientos que se han hecho sobre las rodillas, empezando por la propia reforma son impugnables”, enfatizó.

Clemente Castañeda adelantó que su partido también podría impugnar la insaculación de plazas judiciales que realizó el Senado de la República, porque el acuerdo que dio origen a ese sorteo está viciado.

“Imagínense ustedes. Es una medida que le da continuidad al proceso de renovación del Poder Judicial, sin que haya concluido la propia reforma al Poder Judicial. Esta reforma tiene todavía discusión hoy en día en la Cámara de Diputados y estará publicándose posteriormente. Ah, pero eso sí, como tenía prisa, el Senado de la República se adelantó a tener o hacer un bochornoso espectáculo sin ninguna base legal, más allá de un acuerdo de la Mesa Directiva del Senado”, indicó.

Dijo que la “tómbola” del pasado fin de semana fue “prácticamente una guillotina” y un espectáculo bochornoso, “nada digno para una reforma judicial que debería de correr por otras vías, atender otros planteamientos, tratar de fortalecer el estado de Derecho y no darle al traste al equilibrio entre los poderes públicos”.

El coordinador de MC en el Senado lamentó que no se haya respetado la dignidad de las personas, “como si todas fueran necesariamente malas juzgadoras. Hablo de juezas, jueces, magistradas, magistrados que fueron sorteados en esta “tómbola” sin evaluar puntualmente su trabajo”.

Reconoció que el Poder Judicial necesita una reforma y hay que hacer una evaluación pormenorizada de quienes han hecho bien o mal su trabajo, “pero esto se hizo al azar y sin respetar la carrera judicial.

-¿Esto en lugar de “tómbola” fue ruleta rusa?, se le preguntó.

“Sí, suena mejor lo de ruleta rusa, porque se cortaron prácticamente cabezas de quienes ni la deben ni la temen. Seguramente en esas hay muchas personas que no hicieron bien su trabajo, pero sí no hay una evaluación pormenorizada de su desempeño, me parece un gravísimo error pensar que todo el Poder Judicial está corrompido, es incorrecto y no funciona. Eso de entrada me parece un error, como también me parece un error pensar que ir a un proceso electoral viciado va a resolver en automático los problemas de impartición de justicia que tiene México. No creo que esa sea la ruta correcta”, respondió.

