Un llamado a la prudencia hizo el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, a los magistrados, jueces y trabajadores que analizan irse a paro en rechazo a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de participar en el foro "Hacia un mejor Sistema de Justicia en México", organizado por la Universidad La Salle, el jurista consideró que todavía se está en posibilidades de que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y los legisladores de Morena que van a integrar el próximo Congreso, "se den cuenta de la barbaridad que están cometiendo".

Cossío Díaz afirmó que, pese a que han sido excluidos y no se les ha dejado hablar los trabajadores del Poder Judicial Federal han seguido caminos prudentes tratando de presentar objeciones a la reforma que plantea la elección por voto popular de los jueces.

Lee también Magistrados y jueces consideran “seriamente” paro de labores en Poder Judicial, tras foros sobre la reforma judicial

"Hago un llamado a la prudencia, no porque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho que esta reforma se tiene que dar al país, se tiene que aceptar esta reforma. No veo por qué la presidenta electa, no veo por qué los diputados que estuvieron en la elección del 2 de junio tengan que seguir a pie juntillas lo que se ha planteado", dijo.

Y recalcó: "Se está en posibilidades, yo supongo, tanto de la presidenta electa como de las personas que van a integrar el Congreso el primero de septiembre, que se den cuenta de la barbaridad que están cometiendo".

"Todavía creo que hay espacios para ellos de reflexión, que no pasen esta reforma", mencionó.

"Yo pienso que todavía hay espacio para la reflexión de los diputados, senadores y de la presidenta, yo no sé si ellos han calculado el enorme daño que se le puede hacer a la Constitución, el daño económico que se le puede hacer al país", apuntó.

Un llamado a la prudencia, hizo el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío Díaz, a los magistrados, jueces y trabajadores que analizan irse a paro en rechazo a la reforma al Poder Judicial

Video @manuelespinob1 I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/kpGfS5IL77 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 9, 2024

Lee también Ministra Norma Piña escogió el camino equivocado, el de la confrontación: Monreal





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr