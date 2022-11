Recorte pega a la educación de niños

En los cuatro años de esta administración han sido eliminados o se le han quitado 103 mil 777 millones de pesos a programas relacionados con el aprendizaje en educación básica, para ser destinados a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, afectando con ello a 12.9 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con un análisis elaborado por la organización civil Mexicanos Primero.

El director de Investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz, explica a EL UNIVERSAL que al menos 19 programas importantes para educación básica fueron objeto de recortes presupuestales, logrando tener con ello 103 mil 777 millones de pesos, que fueron canalizados a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, la cual en los últimos cuatro años ha recibido 143 mil 40 millones de pesos.

Ruiz destaca que el presupuesto debe ser progresivo y cuando a un programa se le destina un monto y en los años posteriores lo desaparecen o le cortan recursos, “se está violando el principio de progresividad del gasto”.

“Estos recursos que se obtuvieron, ya sea porque desaparecieron el programa, porque recortaron el techo de éste o simplemente por no actualizarlo, pues la inflación se comió esos recursos, se destinaron a dos programas prioritarios para este gobierno: a las Becas para el Bienestar Benito Juárez y al programa La Escuela es Nuestra”, agrega.

En este sentido, sostiene que al inicio del actual sexenio La Escuela es Nuestra recibió una partida presupuestal de 7 mil millones de pesos, y para 2023 están proyectados recursos por más de 24 mil millones de pesos, mientras que para las referidas becas están contemplados alrededor de 34 mil millones.

Ruiz expone que entre los 12.9 millones de alumnos que se han visto perjudicados por el recorte o la desaparición de programas, se encuentran las niñas, niños y adolescentes que acudían a las escuelas de tiempo completo, los más de 7 millones de alumnos que se vieron afectados por el recorte presupuestal al Programa Nacional de Inglés, y los alumnos de educación indígena o hijos de jornaleros que dejaron de recibir apoyos.

Insiste en que en estos cuatro años del gobierno, “las únicas bolsas que han crecido son la destinada a las becas para los estudiantes y el programa La Escuela es Nuestra, pero lo hicieron también desapareciendo programas que implicaban dar acompañamiento y asesoría a los maestros para mejorar los aprendizajes”.

El director de Investigación de Mexicanos Primero dice que la organización no está peleada con el programa de becas ni con la estrategia para atender la infraestructura, “pero no deben tocarse los recursos que ya estaban destinados para el aprendizaje. Porque esa es una violación grave al derecho de aprender de las niñas, niños y adolescentes”.

Recuerda que en 2018 el programa Progresa, que también distribuía becas, atendía a alrededor de 4.8 millones de estudiantes, mientras que hasta 2021 las Becas para el Bienestar Benito Juárez se repartían entre 6.1 millones de alumnos.

“En realidad hubo un incremento muy grande de esta bolsa para beneficiar únicamente a 1.3 millones de alumnos adicionales. Es decir, el padrón de beneficiarios no creció muchísimo. Entonces, me parece que ahí está el fraude. Porque beneficiaron a muy pocos estudiantes y lo hicieron con recursos que afectaron a 12.9 millones de niñas, niños y adolescentes”, declara.

Las consecuencias

Fernando Ruiz asegura que lo que se prevé con ese tipo de manejo presupuestal, “es dejar solos a los maestros con estos problemas de aprendizaje que se están presentando. Y estas decisiones que se están tomando van a retrasar más la recuperación de los aprendizajes”.

El exsecretario de Educación Pública en su natal Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, resume así la reducción de presupuesto a programas educativos:

“Dime cómo presupuestas, y vas a reflejar qué te interesa. Si el dinero no está concentrado en el aprendizaje de los niños es porque quien presupuesta no le interesa, no le interesa ni el aprendizaje de los niños, ni las consecuencias”.

Precisa que al iniciar el actual gobierno se destinaban para la formación magisterial mil 200 pesos anuales por cada docente, pero hoy en día se canalizan solamente 81 pesos para ese fin.

Argumenta que existe evidencia suficiente de que lo que se ha querido hacer desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) es “crear una clientela política a través de las becas. Pero en ningún momento se ha tratado de salvar las trayectorias de los estudiantes de educación básica”.

El exfuncionario estatal comenta que no solamente ayuda a los estudiantes que les den dinero, sino apoyos de otro tipo.

“Si no acompañas al alumno, se frustra, se va. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha dicho también que se le debe poner atención a los aprendizajes de los niños, porque se está viendo el rezago”.

Mejía asegura que las becas por sí solas no darán el resultado esperado, que es el que los estudiantes permanezcan en las aulas, “pero si acompañas a esas becas con una serie de estrategias claras, se puede tener un impacto”.

Indica que la desatención a los aprendizajes y al abandono escolar por parte del gobierno federal, provocará una generación que no tendrá un empleo de calidad, porque no aprendieron en la escuela, pero no por culpa de los maestros, sino de los gobernantes.

El académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, Erik Avilés, expone que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, los diputados federales deben detener la normalización del abuso, “no se deben fondear programas clientelares a costa de desproteger los derechos de las generaciones en formación”.

“La emergencia educativa que se vive en México no ha recibido atención ni seguimiento por parte del gobierno federal. Por el contrario, el adelgazamiento pareciera ser selectivo, justo a donde más haría falta inversión pública”, comenta.