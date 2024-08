A 56 días de que concluya este gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) efectuó un recorte al sector salud por más de 20 mil millones de pesos.

Se trata de ajustes presupuestales que se realizaron al monto aprobado para 2024 a la Secretaría de Salud (Ssa), con lo que pasó de 94 mil 723 millones 600 mil pesos avalados para usar a lo largo de este año a 74 mil 799 millones 900 mil pesos.

Esos recursos debieron utilizarse para atender a la población que no cuenta con seguridad social como IMSS o ISSSTE. De ese total, los programas más afectados fueron el de subsidios para las entidades federativas y municipios, cuyos recursos se redujeron de 4 mil 516 millones a mil 922 millones de pesos; el programa de fortalecimiento de los servicios estatales de salud que pasó de 2 mil 630.5 millones a 229.2 millones, y el programa de vacunación, que a pesar del repunte de casos que comienza a registrarse, sufrió un brutal recorte por más de 9 mil millones de pesos al pasar de 14 mil 31.5 millones a 5 mil 99.5 millones.

reducción del presupuesto en sector salud

No es la primera vez que los recursos asignados para el sector salud se dejan de ejercer; en 2023, la Secretaría de Salud registró un subejercicio por más de 100 mil millones de pesos.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2023, para ese año se aprobó un total de 209 mil 616.5 millones de pesos para la Secretaría de Salud, pero sólo se ejercieron 105 mil 425.4 millones, lo que indica un subejercicio de 49.7% equivalente a 104 mil 191 millones de pesos, que según como lo marca la ley, debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación, sin que se sepa el destino final de ese dinero.

“Salud erogó 5.3% del total del gasto de los ramos administrativos, con reducciones de 49.7% con respecto al aprobado y de 44.8% en términos reales con relación a lo ejercido el año anterior. La evolución con relación al presupuesto aprobado se explica fundamentalmente por la transferencia de recursos del Insabi al IMSS-Bienestar, derivada de la extinción del primero, con motivo de las modificaciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2023”, justifica la cuenta pública.

De acuerdo con el documento Evolución del Gasto en Salud, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, fueron 24 los programas de salud que tuvieron subejercicios en 2023, entre los que destacan atención a la salud y medicamentos gratuitos con 49 mil 592.3 millones de pesos menos; atención a la salud con 33 mil 879.9 millones menos; y el programa de vacunación con 11 mil 70.8 millones de pesos menos.

Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que para la recta final de su gobierno eligió el sistema de salud como su prioridad, y anunció la realización de una gira para evaluar cómo funcionan clínicas y hospitales; comentó que se estaría reuniendo con los gobernadores de los 23 estados que aceptaron adherirse al programa IMSS-Bienestar para verificar los avances en la materia.

Incluso, el pasado martes 30 de julio, López Obrador destacó: “Vamos muy bien en el propósito de mejorar el sistema de salud pública, se está avanzando”, pero no detalló los recortes que se han registrado.

Al respecto, el doctor Xavier Tello, médico cirujano y experto en el tema de salud, subrayó que el balance de este sexenio en materia de salud “es un desastre”.

“No lo puedo describir, pero lo comparo con Berlín 1945 o Hiroshima 1945, me dicen exagerado y les digo, sólo por poner un ejemplo, recientemente una conocida sufrió un accidente, tuvo fractura expuesta de tobillo, llega al hospital Magdalena de las Salinas donde 72 horas después no había pasado absolutamente nada. La desesperación no era solo de ella, sino de los propios médicos que no podían hacer nada por la falta de insumos y la gran conglomeración que tenían”, relató.

El especialista advirtió que lo mismo se replica en todo el territorio nacional, por lo que insistió en que “estamos viviendo el peor desastre en materia de salud en la historia de México”.

Enlistó que en este gobierno hubo desabasto de medicamentos “porque centralizaron la compra de todo”, quitaron el Seguro Popular, inventaron el IMSS-Bienestar, hubo un pésimo manejo de la pandemia, se han reducido recursos, hubo un subejercicio brutal y se decidió darle dinero al gobierno de Cuba: “Y así podría seguir con pequeñas minucias, pero a grandes rasgos esto es lo que explicaría la gran crisis que tenemos hoy en este sexenio”, acusó.