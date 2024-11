Reconocen a fotógrafa de EL UNIVERSAL en el premio Alemán de Periodismo, Walter Reuter

Berenice Fregoso, fotógrafa de EL UNIVERSAL ganó el tercer lugar en el Premio Alemán de Periodismo, Walter Reuter.

Esto por su fotografía: “Ella, niña por encima de todos”.

Berenice Fregoso destacó que la lucha feminista se cuestiona cómo se ha conquistado.

Además, explicó que su imagen, expresó que muchas ocasiones solo los hombres tienen voz.

📸🥉 Berenice Fregoso, fotógrafa de EL UNIVERSAL, gana el tercer lugar en el premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.



📽️ #VIDEO @Yalina_R de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/5j9khq1XZB — El Universal (@El_Universal_Mx) November 8, 2024

“Hay partes del mundo donde ya no se quiere escuchar ni los cantos ni la voz de las mujeres o pueden matarte por enseñar tu cabello”, aseguró.

“Soy muy afortunada de trabajar en una redacción que mantiene la figura del editor, del coeditor, es un esquema que es muy necesario y que parece que quisieran que se perdiera, agradezco también a mi manada, a mis compañeras, a mis amigas, a mis colegas fotógrafas que me inspiran, que me enseñan y sobre todo son una bellísima red de apoyo y pues como en mi foto he sido esa niña curiosa que tiene que esforzarse por sobresalir”, expresó Berenice Fregoso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/rmlgv