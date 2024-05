Comisionados de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) reprocharon a la comisionada presidenta de esa institución, Silvia Valle Tépatl, haber respondido de motu proprio al director de Educación y Competencias y asesor especial sobre Política Educativa del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Andreas Schleicher, sobre la prueba PISA que aplica la OCDE, sin consultar a ese órgano colegiado.

“Reiteramos como lo hicimos con toda anticipación, nuestra petición de que se construyera entre todos los miembros de la Junta Directiva una posición sobre este importante tema, desgraciadamente esto no sucedió”, señalan en un oficio en poder de EL UNIVERSAL los comisionados Óscar del Río y Florentino Castro López.

En su edición del 3 de mayo, EL UNIVERSAL publicó que Mejoredu, que dirige Silvia Valle Tépatl, señaló en una carta dirigida al director de Educación y Competencias y asesor especial sobre Política Educativa del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Andreas Schleicher, que esa institución no está facultada para aplicar la prueba PISA, que realiza cada tres años a estudiantes de 15 años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En esa carta, Mejoredu refirió: “En el marco jurídico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación le faculta para realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, no así la coordinación y aplicación de pruebas internacionales a gran escala como la de PISA”, indicó Valle Tépatl en la misiva fechada el pasado 29 de abril.

Por esa razón, es que ambos comisionados señalan que continuar o no con la evaluación PISA, “es un asunto que debe resolver el gobierno mexicano, tal como sucedió en la anterior ocasión donde el Sr. Presidente de la República instruyó su aplicación”.

Resaltan que esa decisión también compete a las secretarías de Educación Pública (SEP), de Relaciones Exteriores (SRE), al tener implicaciones diplomáticas, y de Economía (SE) por la relación comercial que México tiene con la OCDE.

Piden además que si la decisión del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador es seguir aplicando la prueba PISA, la aplicación de la prueba esté a cargo de Mejoredu.

“Mejoredu cuenta con la experiencia, los recursos técnicos y humanos para hacer frente a esta posibilidad. Esto evitaría que nuevamente la prueba quede en manos de un organismo privado”, expone.

En 2022, la aplicación de la evaluación de ese organismo internacional estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), ya que Mejoredu no tiene facultades para aplicar ese tipo de pruebas.

Del Río Serrano insiste a este diario que Valle Tépatl no convocó a los cinco integrantes de la Junta Directiva de Mejoredu para realizar de manera conjunta la respuesta a la OCDE.

“Debimos hacer una respuesta conjunta, porque lo que pidió Andreas Schleicher en la carta que dirigió a Mejoredu. Silvia en su carta, le está diciendo a Schleicher: ‘Yo no tengo atribuciones, hazle como tú quieras’. Lo mejor hubiera sido que construyéramos esa respuesta juntos para orientarlo sobre a quiénes dirigirse para que les explicara los beneficios que tiene aplicar la prueba PISA”, menciona.

El comisionado sostiene también que si México abandona la prueba PISA, “estamos fritos. Y si a esto se le suma la posibilidad de Mejoredu de desaparecer, entonces, ¿quién va a ser el evaluador? Ante este panorama es que Florentino y yo construimos el memorándum, en el que también pedimos que se le otorguen atribuciones y presupuesto a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, para realizar la prueba piloto y aplicar la prueba PISA como lo hacía el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”.

Y agrega: “Hay que regresarle a Mejoredu la vocación de evaluador que tiene. Eso es lo que necesitamos en estos momentos: construir para que la Comisión tenga mayores facultades. Valle Tépatl al momento de desairar a la OCDE, le quita la posibilidad a la Comisión de hacer una prueba tan importante que nos puede poner al centro. Silva Valle es presidenta de la junta, no es presidenta, ni titular de la comisión pero ella se asume como si fuera la directora general de la comisión, cosa que no es cierta”.

Del Río Serrano califica como misterioso el silencio que ha guardado la Secretaría de Educación Pública con respecto a PISA.

“Es un silencio muy misterioso. Lo que no hay que perder de vista es que estamos dentro de un proceso electoral. Y es posible que la candidata a la Presidencia de Morena, PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum, haga una declaración sobre PISA, porque eso la favorecería. Creo que esa respuesta de si seguimos o no en esta evaluación de la OCDE, la dará la propia Claudia en el evento 10 por la Educación, que se realizará el 8 de mayo”, comenta.

En mayo de 2021, en su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional el Ejecutivo federal descartó que México deje de aplicar la prueba Pisa, muestra que evalúa el desempeño de estudiantes de 15 años de los países miembro de la OCDE.

“No tiene por qué no continuar, todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, ¿va a continuar México tolerando la producción de las empresas extranjeras?, digo no, pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejoren la calidad de la enseñanza, digo sí. Todo lo que signifique mejorar la educación es apoyado y respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando para mejorar la educación”, indicó.

Sin embargo, a decir del director de Educación y Competencias y asesor especial sobre Política Educativa del secretario general de la OCDE, el gobierno mexicano suspendió los trabajos de la prueba piloto de PISA.

El también comisionado de la Junta Directiva de Mejoredu, Florentino Castro López, considera que México debe seguir participando en PISA porque el país no se puede quedar sin una evaluación que permita conocer los avances o retrocesos de los estudiantes en tres áreas fundamentales: matemáticas, comprensión lectora y ciencias.

“A PISA se están sumando más países, no lo está abandonando ninguna nación, prácticamente toda Latinoamérica participa en PISA y si la abandonamos, nos vamos a quedar fuera igual que Venezuela, Cuba y Nicaragua y no se lo merece el sistema educativo nacional, no se lo merecen los maestros, no se lo merecen los niños de México”, puntualiza.

Castro López guarda la esperanza de que el gobierno que encabeza López Obrador le dé continuidad a la permanencia de PISA en el país, evaluación en la que ha participado desde el año 2000.

“No se ha dicho la última palabra, nadie ha dicho que nos salimos de PISA, solamente hay una carta de un representante de PISA que dice que ve lento los trabajos y que no se están tomando las medidas, y la respuesta de Silvia. Pero, insisto, nadie ha dicho que PISA no va. Yo sigo apostando en la posibilidad de que por cualquiera de sus voceros el gobierno de la República nos dé la noticia de que continuaremos con esta evaluación”, expresa.

