La Paz, BCS.-Al acusar censura, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acató la decisión de la autoridad electoral de bajar su entrevista con Canal Red, “quedó enlatada”.

Sin embargo, en conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo se quejó de que quienes lo critican, lo insultan o hablan mal de él y el INE y el TEPJF no los tocan ni con el pétalo de una rosa.

“La impugnaron (la entrevista) y deciden que la tengo que bajar de mis redes, me hizo una entrevista una periodista española de origen ruso, ya la habían visto 3 millones la entrevista y la impugnaron y decidió el Tribual que la bajaran, me censuraron y cumplí porque no quiero tener problemas.

“Ya la bajé, ya de una vez aprovecho para informar porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo y ya la bajé. Ya no la van a encontrar, deja que pase todo esto de unos 10 años, 20 años, que la desclasifiquen, pero ya la enlataron ya como la Inquisición. Después la vamos a ver porque ya la enlataron”.

En las instalaciones de la Base Aeronaval de La Paz, el presidente López Obrador señaló que ayer vio que una candidata pidió investigar quien pagó los bots en su contra y los del INE contestaron que no les corresponde, “pero si deciden censurarme”.

Criticó que hace poco la diputada española Cayetana Álvarez, “ultra derechista, ultra franquista”, vino a México a hablar mal de su gobierno.

“Traen a una marquesa a hablar mal de mí y quién la trae, quién les paga, pues lo mismo que pagan los bots, pero a la marquesa los del INE y del Tribunal no la tocan con el pétalo de una rosa”.





































maot