Al exhibir el video del tiktokero Quique Cervantes @quiquequelite que cuestiona a los usuarios del Metro por el accidente en la Línea 12, la alianza de Morena con el Partido Verde, la candidatura de Claudia Sheinbaum, Manuel Bartlett y la inversión millonaria que anunció el gobierno capitalino- pese a fallas que se muestran las imágenes como escaleras eléctricas sin funcionar-, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el “nivel” de la gente que defendió a la 4T.

En su conferencia mañanera de este lunes 1 de abril en Palacio Nacional, López Obrador mostró el video en el que usuarios defienden a la 4T y señalan que las problemáticas del Metro se deben al sindicato.

“¡Qué nivel, la gente! Y dicen los fifís de que el pueblo no existe, no sabe, no está informado, el pueblo es sabio, entonces eso es lo que está sucediendo”, dijo López Obrador.

“Espero que no nos vayan a cepillar por esto, es que me sirve, cómo lo vamos a dejar pasar. O sea, no, ayuda mucho para que también nuestros adversarios ya dejen de estar en el amarillismo.

“Nunca en la historia habíamos escuchado o visto en la televisión, o leído en los periódicos tanta nota roja, y se los dejo de tarea”, expresó al lanzarse contra los medios de comunicación.

