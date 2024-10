En materia económica, Solange Márquez considera que la situación es menos alentadora de lo que el expresidente Andrés Manuel López quiso hacer creer; por su parte, Carlos Heredia advierte que uno de los retos en la materia será la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

A continuación, las respuestas de los articulistas de esta casa editorial:

SABINA BERMAN, escritora

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia económica?

En el gobierno de Claudia Sheinbaum la recaudación de impuestos será exhaustiva. Hoy apenas la mitad de los grandes contribuyentes pagan impuestos, lo harán ahora una mayoría. Seguirán subiendo los salarios. Y habrá una inversión desde el extranjero tal vez sorprendentemente alta, debida al nearshoring.

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de seguridad?

El tema de la seguridad seguirá encuadrado en la ficción que nos contamos. Que es un asunto de voluntad política del presidente en turno resolver los peligros de vivir en México. Y seguirá determinada por la realidad. Que vivimos en un país donde un cuarto del territorio es gobernado por el narco y el ejército, coludidos. No se avizora un cambio.

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de política exterior?

La política exterior es un enigma. Sin embargo puede imaginarse que la doctora Sheinbaum saldrá más que López Obrador al extranjero. No es difícil eso, siendo que él no salió. Y sospecho que México será sede de algunos congresos feministas mundiales. No sería extraño que la Internacional Feminista lo considere una de sus sedes más amistosa.

SOLANGE MÁRQUEZ, analista

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia económica?

En materia económica, el panorama que recibirá Claudia Sheinbaum es mucho menos alentador de lo que el gobierno saliente quiere hacer creer. Lejos de la narrativa triunfalista de López Obrador, Sheinbaum heredará una economía estancada, con graves problemas estructurales y un crecimiento anémico que difícilmente superará el 1.5% en 2025. La supuesta reducción de la pobreza, tan cacareada por la administración actual, es en realidad un espejismo producto de la manipulación estadística y los programas asistencialistas que no resuelven las causas de fondo. El verdadero legado económico de AMLO es un país con menor inversión, productividad en picada y un clima de negocios deteriorado por la incertidumbre jurídica y los caprichos presidenciales. Su capacidad para revertir este deterioro se ve seriamente comprometida por su compromiso de continuar con las políticas populistas de su predecesor.

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de seguridad?

El gobierno de Claudia Sheinbaum hereda un panorama de seguridad sombrío, marcado por la expansión descontrolada del crimen organizado y una militarización sin precedentes de la seguridad pública. La última jugada de López Obrador, entregando las llaves de la Guardia Nacional a los militares plantea serias amenazas a los derechos humanos y al estado de derecho. Sheinbaum deberá por un lado, revertir la fallida estrategia de "abrazos, no balazos" que ha permitido a los cárteles afianzar su control territorial; y por otro, lidiar con una Guardia Nacional militarizada que evoca los peores fantasmas del autoritarismo. La nueva mandataria deberá realizar malabares políticos para distanciarse del fracaso de AMLO sin alienar a las fuerzas armadas, ahora investidas de un poder inédito en tiempos de paz.

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de política exterior?

No podemos esperar un giro significativo. La retórica de "continuidad con cambio" parece ser más bien una cortina de humo para mantener intacta la línea populista y confrontacional establecida por López Obrador. Sheinbaum ha dado claras señales de que seguirá priorizando una visión ideologizada de las relaciones internacionales por encima de los intereses pragmáticos del país. Las recientes reformas constitucionales impulsadas por López Obrador en sus últimos días de gobierno, especialmente la que debilita al Poder Judicial, así como la propuesta pendiente para eliminar órganos autónomos y regulatorios, podrían convertirse en un problema latente de cara a la revisión del T-MEC programada para 2026. Estas modificaciones constitucionales han generado preocupación entre los socios comerciales de México, ya que potencialmente colisionan con varios compromisos establecidos en el tratado.

ALBERTO AZIZ NASSIF, investigador del CIESAS

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia económica?

En materia económica el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá continuidad con la misma estrategia de inserción en el T-MEC y, al mismo tiempo se cuidarán las variables de la macroeconomía, no se prevé ningún cambio. El riesgo mayor será la revisión del tratado en 2026 y las complicaciones que puedan surgir con la nueva presidencia de Estados Unidos.

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de seguridad?

En materia de seguridad se espera que se pueda mejorar y resolver la contradicción de seguir con más de la misma estrategia y esperar nuevos resultados. A ver cómo opera la relación entre la Secretaría de Seguridad y la parte militarizada. Se podría pedir que ya no se aplique la política de “abrazos y no balazos”…

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de política exterior?

En política exterior se puede pedir más profesionalismo y una presidenta activa y visible en las definiciones de la nueva y rota geopolítica mundial. Se puede pedir menos ideología y mayor participación de México para impulsar una agenda definida y democrática.

CARLOS HEREDIA ZUBIETA, Profesor del CIDE.

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia económica?

El primer paso para construir una economía que genere valor con un impacto ambiental sustentable es una mejora sustancial de la calidad de los sistemas públicos de educación y de salud. Para promover un crecimiento del PIB a tasas de 4 por ciento anual, México debe partir de 5 nuevas políticas: i) energética; ii) industrial; iii) científica, tecnológica y educativa; iv) comercial, y v) regional.

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de seguridad?

Reconocer que los problemas de seguridad que enfrenta el país requieren de una estrategia integral implementada regionalmente, y por cada uno de los seis tipos de delito de mayor gravedad: homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado; extorsión y cobro de cuota; desaparición forzada; violencia de género y feminicidios; y robo y asaltos en carretera.

¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno en materia de política exterior?

Una política exterior acorde con los intereses nacionales empieza con los vecinos: nuestros socios del T-MEC; Guatemala, el resto de Centroamérica y República Dominicana; y países clave para nuestra inserción global, tales como España, China, India, Japón y Nigeria. Para ello es imperativo reconstruir los recursos y capacidades profesionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores.