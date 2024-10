El pasado viernes internautas criticaron fuertemente la obra expuesta en el Museo Universitario re (MUAC) realizada por la argentina Ana Gallardo en Casa Xochiquetzal.

La pieza “Tembló acá un delirio” exhibe desde la perspectiva de Gallardo la vivencia de mujeres de la tercera edad en Casa Xochiquetzal.

Lo que generó indignación fue un muro donde a través de palabras despectivas, Ana Gallardo narra cómo fue colaborar con este refugio que alberga a mujeres en situación vulnerable.

Foto: Iván Montaño | El Universal

¿Qué es Casa Xochiquetzal?

Casa Xochiquetzal es un refugió que fue creado en 2005 para mujeres que se dedicaron al trabajo sexual y al llegar a la vejez vivían en situación de calle.

La iniciativa nació a causa de las condiciones que viven las mujeres de la tercera edad, que carecen de servicios de salud y condición deteriorada debido a su edad.

La iniciativa surgió de trabajadoras sexuales y a través de diversas instituciones gubernamentales de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, como la Secretaría de Salud, del Inmujeres, Secretaría de Seguridad y el Instituto de Atención a Adultos Mayores.

La idea fue crear un hogar para proporcionar vida digna a estas mujeres. El entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador autorizó el préstamo de un inmueble del Centro Histórico a la organización civil "Semillas", para habilitarlo y que sirviera como albergue a trabajadoras sexuales de la tercera edad.

En agosto del 2009 se creó la asociación civil “Mujeres, Xochiquetzal en lucha por su dignidad, A.C.”, que opera a para solventar los gastos del albergue y necesidades de las habitantes.

Obra de Ana Gallardo

De acuerdo con la descripción del MUAC, Ana Gallardo acudió a Casa Xochiquetzal para desarrollar un proyecto artístico, la condición fue cumplir con 70 horas de voluntariado.

Ahí cuidó a Estela, una de las habitantes, quien al poco tiempo falleció y es la mujer que describe en el muro y expone en un video que tomó clandestinamente.

Posicionamiento de Casa Xochiquetzal ante la polémica

Tras lo sucedido, el albergue señaló que la exposición contenía mentiras, descalificaciones e insultos, además de que señala que Ana Gallardo sólo acudió un día al albergue y jamás regresó.

"Esa persona no pasó 'un tiempo cuidando a Estela, como dice la pieza, sino que lo hizo un día y no volvió más. No fue la muerte de Estela lo que mermó su posibilidad de concluir (...) falta al respeto a la identidad de las habitantes de la casa, revela el nombre de Estela, la graba y muestra, graba y muestra la parte de afuera de la casa, miente, difama, insulta, revictimiza", señala el comunicado.

