Magistrados y jueces acuerdan levantar paro de actividades; reanudarán labores el miércoles

Magistrados y jueces federales dejaron solos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y decidieron levantar el paro de labores en rechazo a la reforma judicial.

La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), Juana Fuentes Velázquez, informó que prevén reanudar actividades jurisdiccionales el próximo miércoles.

La directora de la JUFED, Juana Fuentes Velázquez, anuncia que magistrados y jueces Federales optaron por levantar la suspensión de actividades en el Poder Judicial.



Fuentes Velázquez rechazó de manera categórica que hayan dejado solos a los trabajadores del colectivo de los 31 Circuitos Unidos.

A pregunta expresa de EL UNIVERSAL, la jueza aseguró que los jueces y magistrados no abandonaron a los trabajadores del PJF: “no, yo no lo considero así, sabemos que las circunstancias que están imperando, número 1, la responsabilidad que aplica siempre sobre la labor de la sociedad (…) me parece que es una actitud y respuesta muy responsable por parte de los titulares que lo han decidido así… la votación está muy emparejada”, contestó.





