El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que el gobierno federal no otorgará nuevos permisos a establecimientos de máquinas tragamonedas de juegos de azar, mientras que las que tengan permiso vigente se les respetará hasta su término, pero ya no se les renovará.

El decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, reducirá los años de permiso que otorgará el Gobierno Federal para el funcionamiento de estos establecimientos.

“A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, no se otorgarán nuevos permisos para la apertura de establecimientos diversos a las hipótesis previstas en el presente reglamento.

“Los permisos de establecimientos que se encuentren en funcionamiento actualmente que incluyan actividades no consideradas en el presente Decreto se respetarán en sus términos, siempre que no excedan la vigencia prevista en el artículo 33, fracción I, de este Reglamento. De exceder este plazo, la vigencia del permiso se entenderá de quince años improrrogables, contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. No se otorgarán prórrogas de permisos relacionados con actividades diversas a las señaladas al presente Decreto”.

El documento señala que los derechos de las personas operadoras respecto de establecimientos que actualmente se encuentran en funcionamiento continuarán surtiendo sus efectos hasta la conclusión de la vigencia de los permisos que originaron, sin incluir sus prórrogas.

Además, los permisos para la apertura y operación del cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones, centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números o símbolos tendrán una vigencia mínima de un año y máxima de 15 años.

El decreto, que entra en vigor este viernes, establece que el objetivo del ordenamiento es “reglamentar las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para la autorización, control, vigilancia e inspección de los juegos cuando en ellos medien apuestas, así como del sorteo en todas sus modalidades, con excepción de los sorteos que celebre la Lotería Nacional”.

































