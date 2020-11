Propone Morena cambio para que consulta para enjuiciar a expresidentes sea el 7 de junio

La mayoría legislativa en el Senado, Morena, propuso incluir una "fe de erratas" para que la consulta popular para enjuiciar a expresidentes se promocione de manera paralela a las campañas políticas para las elecciones de 2021, lo que implicaría que se realice el 7 de junio de 2021. La Junta de Coordinación Política discutirá y buscará un consenso, se adelantó.

El argumento es que cada evento tenga sus propios tiempos de organización y evitar que comience desde ahora, es decir con más de 6 meses de anticipación, la campaña de difusión de la consulta.

Sin embargo, en los hechos, plantea que la consulta se celebre el día después de las elecciones y no el mismo día o el primer domingo de agosto como establece la Ley Federal de Consulta Popular.

La presidenta de la comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, presentó un dictamen para incluir una "fe de erratas" al decreto para expedir la consulta popular.

"La modificación propuesta tiene como finalidad evitar que el proceso de consulta popular colisione con el proceso electoral", explicó la senadora.

Para la consulta popular no se establece en la Ley un lapso en el que se realicen acciones orientadas a obtener el voto de la consulta popular, aún cuando se le confiere al INE la responsabilidad de realizar la campaña respectiva.

También lee: Senado aprueba en lo general la consulta popular contra expresidentes que avaló la Suprema Corte

En este caso, las campañas electorales deben iniciar 90 días antes del día de las elecciones; se propone que la difusión de la consulta inicie 90 días antes de la consulta, y que esta se celebre el 7 de junio.

"Con el objeto de empatar la consulta popular con el proceso electoral y para estar en concordancia con los tiempos, se propone que la convocatoria de consulta popular empiece a causar efectos 90 días antes de su jornada y la autoridad electoral podrá iniciar la campaña para promover la consulta popular 90 días antes de la campaña", propuso.

"De otra manera se tendría abierto desde ahorita, hasta el día de la jornada, la promoción de la consulta popular", señaló la legisladora.

De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, el INE tendría que realizar la consulta en una de dos fechas: el primer domingo de agosto de 2021, o durante la jornada electoral intermedia, el 6 de junio de ese mismo año, lo que representa una contradicción legal que se tiene que abordar en comisiones y luego presentar ante el Pleno.

Desde octubre pasado, esta discusión ha estado presente en el Senado; los legisladores de oposición argumentan que si la consulta se aplica el mismo día de las elecciones, se dará ventaja electoral a Morena; mientras que Morena argumenta que hacerla de esa forma permitirá ahorrar recursos.

Dictamen debe regresar a comisiones: Beatriz Paredes

La modificación que propone la senadora morenista es de fondo, señaló Beatriz Paredes (PRI). Pidió que si la Comisión de Gobernación insiste en realizar esta fe de erratas, el dictamen debe regresarse a comisiones para discutirse a fondo.

"Hay un tema de posible concurrencia en los tiempos y hacer una modificación en los tiempos es una decisión estratégica, sobretodo porque muchos hemos tenido la suspicacia de la intención del titular del Ejecutivo de conjuntar el proceso electoral federal con un proceso de consulta, lo cual rechazamos categóricamente. Estamos generando una suspicacia innecesaria", dijo.

"La fe de erratas corrige un error, no sustituye una decisión ni introduce un cambio que ha sido aprobado sobre algo que ya fue publicado. No es posible hacer una fe de erratas cambiando el sentido de lo que se aprobó. No se pueden introducir fes de erratas después de publicadas las decisiones que tome este senado", agregó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI).

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, recordó que cuando se discutió la Ley Federal de Consulta Popular fue petición de la oposición que no llevaran a cabo las consultas popular ni de revocación de mandato el día de las elecciones; de esa forma, quedó en la ley que la revocación de mandato fuera para el cuarto año, y la consulta popular para el primer domingo de agosto de 2021.

"Lo que emite la comisión de Gobernación va con los lineamientos de la Ley Federal de Consulta Popular, es jurídicamente correcta" dijo.

También lee: ¿Qué es una consulta popular, como la que propone AMLO para enjuiciar expresidentes?

rdmd