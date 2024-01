El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, propone confirmar diversas multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso a Morena por inconsistencias detectadas en el informe de ingresos y gastos que utilizó en su proceso para elegir la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, mismo que ganó Claudia Sheinbaum.

En su proyecto, el magistrado explica que ante lo extraordinario de los procesos internos de los partidos políticos, fue correcto que el INE usara la lista de precios del último proceso electoral federal 2020-2021 para calcular el valor de los gastos no reportados, por ser la más completa a su alcance, ya que tenía información de precios de todo el país. Además, en esa lista de precios, el INE actualizó los costos en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

También señala que el hecho de que se le realizaran múltiples observaciones al partido no constituyó una práctica para entorpecer su defensa, sino para garantizar su derecho de defensa y que pudiera expresar al INE sus consideraciones antes de que se le impusiera alguna sanción.

El documento destaca que el hecho de que se emitieran normas para fiscalizar este proceso político no significó que al partido se le aplicaran normas nuevas que no fueron previstas, pues los partidos siempre han tenido la obligación de reportar todos sus ingresos y gastos, por lo que no existieron nuevas obligaciones. “Además, la aplicación de esas normas fue ordenada por la Sala Superior en el SUP-JDC-255/2023 y acumulado”, explica.

Finalmente, considera que Morena no tiene razón cuando señala que diversas sanciones fueron ilegales porque se aplicaron por propaganda que no estaba relacionada directamente con su proceso político, ya que contrario a lo que señala, el INE sí explicó las razones por las que consideró que “la propaganda en la que se difundió la imagen, nombre, lema o emblema de personas que participaban en ese proceso, generaron beneficios que debían ser contabilizados”.

rtd/rmlgv