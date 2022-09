PRIMor trabaja para sacar la reforma de seguridad

Luego de que la oposición frenó la reforma al artículo quinto transitorio para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, senadores de Morena y del PRI pactaron trabajar juntos para sacar adelante un nuevo dictamen que incorpore las propuestas priistas de rendición de cuentas y capacitación policiaca, entre otras.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, indicó que tuvo sesiones de trabajo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López: “Yo estuve trabajando muchísimo tiempo en esta propuesta, el senador Mancera en algún momento nos ayudó, la senadora [Sylvana] Beltrones hizo aportaciones extraordinarias, en lo único que participa Gobernación fue para decirnos ‘oigan, esto sí puedo; oigan, esto no puedo; oigan, por qué no así, y que tú también le dices a Gobernación: no, es que esto tiene que ser así, es que esto es fundamental para el dictamen, es que sin esto no pasa esto’, eso me parece a mí que es un ejercicio bastante natural en el Poder Legislativo”, dijo.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Eduardo Ramírez, declaró que es evidente que las bancadas del PAN, MC y PRD mantendrán su postura inflexible, por lo que Morena buscará elaborar la nueva propuesta en coordinación con el PRI.

Ricardo Monreal, líder de la fracción morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, se pronunció en favor de que se elabore un nuevo dictamen, pero que sea producto del análisis y participación de todas las bancadas.

En la clausura del taller legis- lativo 10 por México, Monreal Ávila indicó que su grupo no está buscando un acuerdo bipartidista Morena-PRI, pues la intención es que todos puedan construir una alternativa: “Tenemos que demostrar a la sociedad que tenemos la capacidad y que no nos interesa la raja política.

“La semana próxima convocaremos a todas las fuerzas políticas y de manera honesta, seria, abierta, buscaremos todos juntos de qué manera podemos construir una propuesta de redacción alterna en la que coincidamos. Yo sí creo en los consensos, creo que lo podemos lograr, que es momento de pensar por México, no de pensar en una posición personal”, subrayó.

Detalló que se invitará a participar a gobernadores, titulares de Seguridad Pública de los estados y los municipios, y especialistas para construir un grupo plural de alto nivel que se encargue de la redacción final y de construir una propuesta.

La priista Claudia Ruiz Massieu afirmó que su bancada está lista para trabajar en la elaboración de un nuevo dictamen, pero que vaya al fondo de los problemas que tiene la estrategia de combate a la inseguridad.

Dijo que el Revolucionario Institucional tiene un planteamiento para evaluar la estrategia de los cuerpos de seguridad pública , “qué resultados han dado, dónde están los retos, dónde están los pendientes, dónde hay que ajustar”.

El senador Eduardo Ramírez afirmó que al incorporar las propuestas del PRI, se garantiza el respaldo de esa bancada, que ha expresado la necesidad de que se tomen en cuenta sus preocupaciones para construir una reforma más completa que la que fue devuelta a comisiones.

Añadió que Morena respaldará la propuesta priista para que comparezcan ante el Congreso los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).