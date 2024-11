Previo a que la Cámara de Diputados discuta en dictamen que elimina a siete organismos autónomos, entre ellos el Inai, el comisionado presidente del Instituto, Adrián Alcalá, advirtió que de aprobarse los derechos de acceso a la información y protección de datos no está garantizados hasta en tanto no se diseñe la legislación secundaria.

Al fijar un posicionamiento sobre la desaparición del órgano nacional de la transparencia y protección de datos, cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, Alcalá hizo un llamado a los legisladores a considerar las profundas implicaciones de esta decisión.

“Se afirma que con este dictamen de simplificación orgánica no se afecta ni se desaparece a la transparencia ni a la protección de datos personales, ya que las funciones serán transferidas a otros sujetos obligados, como es el caso de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, esto no está garantizado hasta en tanto no se diseñe la legislación secundaria”.

El comisionado Alcalá señaló que cualquier intento de extinguir al Inai representa en los hechos un grave retroceso en los avances en materia de transparencia y de protección de datos personales.

“Como presidente del Inai, que encabeza también el Sistema Nacional de Transparencia, quiero refrendar el respetuoso llamado a las y los legisladores para analizar el dictamen con mayor detenimiento posible, a escuchar las voces de la sociedad en general para construir juntos un futuro en donde los derechos no se vean amenazados, sino fortalecidos. También, a reflexionar con una visión de Estado y altura de miras, pues los principales afectados serán las y los mexicanos quienes quedarán en un estado indefensión ante la posible vulneración de sus derechos humanos por parte de las autoridades”, dijo .

