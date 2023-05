La Presidencia de la República bajó esta tarde las conferencias matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 9, 11 y 24 de mayo como ordenó el viernes pasado el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) debido a que estas, el jefe del Ejecutivo federal habló del llamado “plan C”, lo cual se consideró por los órganos electorales podría vulnerar la equidad de la contienda electoral en el Estado de México y Coahuila.

En los canales oficiales del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) en YouTube , Facebook y demás redes sociales ya no se encuentran disponibles estas conferencias matutinas.

Esta mañana en Palacio Nacional, el Mandatario federal garantizó que acataría la resolución del INE y del TEPJF.

El INE le ordenó eliminar los fragmentos de la conferencia en donde llama a votar por su partido, de archivos de audio y audiovisuales, así como versiones estenográficas. Así como abstenerse de volver a hacer alusión a dicho planteamiento.

“Somos respetuosos de la decisión. No sé exactamente qué fue lo que dije, y que están prohibiendo, no nos ha llegado la notificación todavía, o no estoy enterado, pero vamos a ver qué cosa es que quieren que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema”, comentó.

Y aunque el INE le ordenó “al Presidente de la República que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral”, López Obrador dijo: “les puedo garantizar que esta semana va a ser la de más ruido, porque vienen las elecciones, sobre todo la del Estado de México”.

“Cómo no voy a defender el proyecto de transformación, si es defender a la mayoría del pueblo”, dijo el presidente López Obrador, en Palacio Nacional.

El pasado viernes, en dos resoluciones separadas, el Tribunal Electoral y el INE aprobaron implementar medidas cautelares contra el presidente López Obrador por sus declaraciones sobre el plan C, así como por pronunciarse sobre la elección del Estado de México, al advertir que podría vulnerar la equidad de la contienda.

En un primer asunto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad una tutela para exhortar al Presidente a que se abstenga de pronunciarse sobre estos temas y se aprobaron medidas para retirar sus declaraciones de la conferencia matutina.

Por su parte, por unanimidad de la Sala Superior del TEPJF ordenó al presidente López Obrador abstenerse de hablar sobre el "plan C" para obtener la mayoría del Congreso en la próxima elección federal, así como retirar parcialmente las conferencias matutinas en las que se refiere al tema.

