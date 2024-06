La iniciativa para reformar al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, e impulsada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, no arregla el problema de acceso a la justicia en el país, porque no aumenta su presupuesto o resuelve el déficit de jueces, señaló el coordinador priista, Rubén Moreira.

Por el contrario, existe el riesgo de que el crimen organizado se infiltre en el proceso para elegir a ministros, jueces y magistrados por voto popular, como planteó el titular del Ejecutivo en el proyecto que envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero de 2024.

“En México, en la elección en Badiraguato, perdón, a mí me preocuparía aún en muchos lugares de Michoacán, de Chiapas. Nos preocupa que alguien con una influencia del narcotráfico llegue a ser juez, nos preocupa que los factores económicos empiecen a empujar a los jueces, nos preocupa que las minorías no sean escuchadas, nos preocupa que hay juzgados, no solamente que requieren de especialidades, ser abogado, sino una alta especialidad en temas muy particulares, por ejemplo, los que van a los concursos, a las quiebras. ¿O cualquiera tiene esa capacidad para hacerlo?”, expresó.

Al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Moreira advirtió que en Bolivia se instauró un proceso similar para elegir a los integrantes de su Poder Judicial, y fracasó; y en el caso del que propone el presidente López Obrador, no se ha aplicado en ningún lugar del mundo.

“El problema es que en la iniciativa que manda el señor presidente de la República habla de modelos que no se han aplicado en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Bolivia, en la de Bolivia, para empezar, fracasó, y es otra cosa, no es un país federado como nosotros, es un país, lo digo con todo respeto, de 12 millones de personas, que es la economía número 93, nosotros somos de economía número dos y tenemos más de 120 millones de personas”, advirtió.

Señaló que la reforma al Poder Judicial debería centrarse, por ejemplo, en resolver la falta de recursos de las fiscalías locales.

“No solamente es el Poder Judicial Federal, son los poderes judiciales de los estados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial Federal tiene algo así como 70 mil millones de pesos de presupuesto; todos los poderes judiciales de los estados, parece que allá andan en 45 mil millones. Entonces, si queremos hacer una gran reforma, en donde la gente diga: cambió la justicia en el país, pues son muchas cosas que tenemos que cambiar”, dijo.

