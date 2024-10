El Premio Crónica 2024 llevó a cabo su decimocuarta entrega de galardones para las categorías Academia, Cultura, Ciencia y Comunicación, en la que se resaltaron los mejores valores del país. Además, se destacó la labor y talento de quienes explican la grandeza de México.

En esta edición, el doctor Jaime Urrutia Fucugauchi recibió el premio en Ciencia y Tecnología; Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México (UNAM), en Academia; el escritor y sociólogo Roger Bartra, en Cultura, y la Universidad Nacional Autónoma de Hidalgo fue premiada en Comunicación Pública.

Jorge Kahwagi Gastine, presidente del Grupo Crónica, destacó que la entrega del Premio Crónica es una oportunidad para poner en relieve la mejor versión del país. “La comunidad científica y cultural confía en nuestro diario, y nosotros lo mostramos de manera cotidiana publicando en nuestros medios digitales el logro de su trabajo y reflexiones sobre la realidad nacional, con libertad total, pero con la responsabilidad de los que conocen el poder de la palabra”, aseguró.

El doctor Jaime Urrutia Fucugauchi expresó que la investigación y el desarrollo tecnológico son elementos de cambio en las sociedades.

“Necesitamos mucho más esfuerzo en investigación y en educación, son los pilares, es la inversión hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones. Y un país educado es un país que tiene mayor capacidad de afrontar los problemas y los retos”.

Por su parte, la astrónoma Julieta Fierro agradeció a la UNAM por brindarle educación de calidad, ya que podía trabajar y estudiar al mismo tiempo.

La Universidad “me dio educación de calidad, me dio trabajo, me ha dado libertad para platicar lo que me gusta de la ciencia y gozarlo en cada momento, gracias”, declaró.

En tanto, Roger Bartra, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, mencionó que el premio que recibió —en la categoría de Cultura— es significativo, ya que se dedica a estudiar las manifestaciones culturales de los humanos.

Compartió la importancia de reconocer que la incultura política tiene su base en una parte de la población, ya que es el caldo de cultivo del populismo que erosiona la democracia en muchas partes del mundo.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibió el Premio Crónica en la categoría de Comunicación Pública por su labor en el campo de la difusión de la ciencia, la academia y la cultura.

Afirmó que el premio representa un honor para la comunidad universitaria y enaltece el proyecto educativo del estado de Hidalgo. La educación, agregó, es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad.

