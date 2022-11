Es necesario que se priorice la calidad de la educación superior de manera real y transparente, no creando universidades "patito" en las que hay opacidad en el manejo de recursos que cada año se les destina, dijo el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quien aseguró que México ocupa el penúltimo lugar en América Latina en cobertura de educación superior entre sus jóvenes de 18 a 23 años.

"Es sumamente preocupante, porque cada día son menores las oportunidades para las y los jóvenes de nuestro país y es evidente que mientras menos recursos se les destine a universidades públicas de nuestro país, la matrícula de las mismas irá disminuyendo", expresó.

A través de un comunicado, el dirigente del partido del sol azteca indicó que se deben destinar mayores recurso y fortalecer las universidades públicas, crear nuevos espacios para que los estudiantes aprovechen y exploten sus capacidades.

En este sentido, aseguró que la creación de las mal llamadas universidades del bienestar no ha sido útiles, "no han servido de nada, tienen muy pocos estudiantes , y los que acuden ya han denunciado carencias . Entonces ¿Dónde están los recursos que se les han otorgado? Diversas organizaciones civiles denunciaron opacidad en el manejo de los recursos otorgados a estos remedos de universidades, aún así, se les siguen etiquetando dinero ", enfatizó.



Precisó que durante el confinamiento por Covid-19, se reportó que 85 mil estudiantes no regresaron a las universidades privadas; también, 30 mil dejaron los institutos superiores y 20 mil las universidades tecnológicas, provocando que el sistema educativo a nivel superior y posgrados del país se vieran severamente dañados.



“La educación se tiene que mejorar, lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, no solo con el nivel superior, sino en todos los niveles; la educación en México tiene que ser prioridad para este gobierno. Los jóvenes son las actuales y futuras generaciones de nuestro país, el apoyo para ellos no es creando universidades patito, el apoyo se tiene que reflejar en crear nuevas carreras universitarias, nuevos planteles de estudio en las universidades públicas existentes y que son reconocidas a nivel Internacional por su calidad educativa", puntualizó.

maot